FC Ismaning: Mit dem Abstieg mal gar nichts zu tun haben

Neue Nummer eins: Lukas da Silva-Pötzinger wurde in der Jugend beim FC Augsburg ausgebildet; er löst Lorenz Becherer ab. – Foto: Gerald Förtsch

Der FC Ismaning ist ein Urgestein der Fußball-Bayernliga, aber auch ein bisschen graue Maus. Seit 2016 gehört er dem elitären Kreis in gehobenen Amateurfußball an und war immer mehr oder weniger dramatisch in den Abstiegskampf verwickelt. In der vergangenen Saison machte der Club am vorletzten Spieltag den Ligaverbleib klar und heuer möchte Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi noch einen Schritt weiter gehen. Konkret: Das Team soll im Liga-Mittelfeld mit hinten gar nichts mehr zu tun haben.