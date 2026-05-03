FC Ismaning macht Klassenerhalt zwei Spieltage vor Schluss perfekt

3-fach-Torschütze Ilkan Atak (Ismaning, 33) und Trainer Xhevat Muriqi (FC Ismaning) mit lächelnden Gesichtern nach der Auswechslung – Foto: Sven Leifer

Ilkan Atak trifft dreifach gegen Nördlingen. Parallel verliert Kottern überraschend und muss in die Relegation. Das heißt: Der FC Ismaning ist gerettet.

Es ist vollbracht. Noch 180 Minuten, spielt die Bayernliga und diese drei Stunden kann der FC Ismaning einfach nur genießen. Die Blau-Weißen machten mit einem satten 3:1 (1:0) gegen den TSV Nördlingen den Klassenerhalt perfekt, weil parallel der TSV Kottern sensationell beim Letzten Türkgücü München unterlag.

Letzte Saison haben wir den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag geschafft, und jetzt ist es schon zwei Spieltage vor dem Ende sicher. Das war so unser Ziel.

FCI-Trainer Jacky Muriqi

Der letzte Schritt der Ismaninger war noch einmal eine schwere Geburt, Man dominierte von Beginn an das Match, hatte beste Chancen und ließ die teilweise erschreckend leichtsinnig liegen. Der letzte Akt zum Klassenerhalt war ein Spiegelbild der gesamten Saison, in der man oft richtig guten Fußball spielte, sich nicht belohnte und mehrfach dafür bestraft wurde. Den Gästen aus Nördlingen war anzusehen, dass es um nichts mehr gut. Irgendwie fehlte der letzte Zug, aber bei eine überschaubaren Anzahl von Konterversuchen testete man aus, ob nach vorne etwas geht.

Per Abstauber machte Ilkan Atak in der 37. Minute das erlösende 1:0, mit dem es dann auch in die Pause ging. Beim Gang in die Kabine mussten sich die Ismaninger nur ärgern, dass es nicht schon 2:0 oder 3:0 stand. Das holte dann Ilkan Atak nach der Pause nach mit seinen Treffern in den Minuten 68 und 77. Das 2:0 war ein Foulelfmeter, bei dem es keinerlei Diskussionen gab. Mutig und künstlerisch hochwertig nagelte Atak den Ball links oben ins Tor. Kurz darauf stand er allein vor dem Keeper und vollendete cool über den Innenpfosten zum 3:0. Spätestens jetzt war der Sieg in trockenen Tüchern. Der im Winter gekommene Ilkan Atak hat im zwölften Spiel seine Saisontore sieben bis neun geschossen und ist längst Spieler der Saison beim FC Ismaning. Nun hat er noch zwei Chancen für eine zweistellige Trefferzahl, und das macht die Nummer 33 der Blau-Weißen zu einem der besten Stürmer der Bayernliga Süd.

Als in Ismaning abgepfiffen wurde, führte der abgeschlagene Letzte Türkgücü München mit 2:0 gegen den TSV Kottern. Eine Stunde später hatte Kottern dann 2:1 verloren und damit sind im Keller die letzten Entscheidungen gefallen. Die Allgäuer müssen in die Relegation und die anderen Clubs wie Ismaning sind auch rechnerisch gesichert.

Und dann konnte FCI-Trainer Jacky Muriqi sein Saisonfazit ziehen: „Letzte Saison haben wir den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag geschafft, und jetzt ist es schon zwei Spieltage vor dem Ende sicher. Das war so unser Ziel und vielleicht machen wir nächste Saison dann noch einen weiteren Schritt.“ Der Trainer musste auch nach dem glatten Sieg gegen Nördlingen bemängeln, dass man zu spät die Partie entschieden habe. „Die Chancen hatten wir immer“, sagte Muriqi, „diesmal haben wir zumindest drei Tore gemacht.“

FC Ismaning – TSV Nördlingen 3:1 (1:0). FCI: Retzer – Krizanac, Weber, Maxhuni (88. B. Kuhn), Pollio (88. Basaran) – Vourtsis, Kübler, Zehetbauer, Liuzza (82. Wild) – Cazorla (90. Kozica), Atak (78. Bashota). Tore: 1:0 Atak (37.), 2:0 Atak (68., Foulelfmeter), 3:0 Atak (74.), 3:1 Taglieber (90.). Schiedsrichter: Alexander Petzke (Surheim). Zuschauer: 135.