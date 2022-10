FC Ismaning krasser Außenseiter: „Mölders kann man nicht ausschalten“ Stijepic hat großen Respekt

Ismaning – Trainer Mijo Stijepic weiß natürlich, dass seine Mannschaft mit dem derzeit schlechtesten Lauf der Liga superkrasser Außenseiter in Landsberg ist, „aber in dieser Liga hat jeder gegen jeden eine Chance“. Diesmal liegt die Chance in den geringen Erwartungen an sein Team, das zwischenzeitlich auch schon vorne stand und nun gen Abstiegsrelegation rutscht.

„Einen Sascha Mölders kann man in der Bayernliga nicht ausschalten“, sagt Stijepic, „denn der hat in seiner Karriere nicht umsonst Bundesliga gespielt.“ Für die Ismaninger kommt es darauf an, bereits die Anspiele zur Landsberger Lichtgestalt zu verhindern. Und nebenbei darf man auch superstarke Spieler wie Steffen Krautschneider oder Achim Speiser, den ehemaligen Goalgetter des TSV Kottern, nicht vergessen.