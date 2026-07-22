FC Ismaning kommt gegen Aufsteiger FSV Pfaffenhofen nicht über 0:0 hinaus

Der FC Ismaning unter Druck: Torwart Lorenz Becherer klärt in höchster Not. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Der FC Ismaning verpasst beim Saisonstart den Sieg gegen den Bayernliga-Neuling. Gianluca Wild trifft in der zweiten Halbzeit nur die Latte.

Das Auftaktspiel der neuen Saison wird immer begleitet mit vielen Fragen. Bei dem 0:0 des FC Ismaning gegen den Aufsteiger FSV Pfaffenhofen wurde nur ein kleiner Teil der Fragen rund um den neuen Kader der Blau-Weißen beantwortet. Ismaning machte ein gutes Spiel und verpasste es nur, sich mit einem Tor und drei Punkten zu belohnen.

Der FSV Pfaffenhofen ist ein Aufsteiger, den man in der Bayernliga mit seinem Wappen nicht kennt. Das kickende Personal des Neulings kennt man gut, weil der eine oder andere schon 3. Liga oder Regionalliga gespielt hat. In Ismaning feierte man das Wiedersehen mit Jonas Redl, der einst als Megatalent aus der eigenen Jugend herauskam.

Der FC Ismaning hatte durchaus Respekt vor dem Aufsteiger und dem fußballerischen Potenzial. Dabei fand man einen guten Weg, im Mittelfeld den Gäste-Spielertrainer Daniel Zanker aus dem Spiel zu nehmen. Die Ismaninger Defensive funktionierte gut und man ging auch mit Überzeugung in die Zweikämpfe. Lorenz Becherer im Ismaninger Kasten hatte bei seinem Comeback einen ganz entspannten Abend. Pfaffenhofen hätte wohl noch eine Stunde weiterspielen können, ohne einen wirklich gefährlichen Torschuss zu bekommen. In dem Bereich war Trainer Jacky Muriqi richtig happy: „Wenn du kein Gegentor kassierst, dann verlierst du das Spiel auch nicht.“

Auf der anderen Seite gewinnt man aber auch nicht, wenn man das Tor nicht schießt. Und das war das Problem gegen Pfaffenhofen. Die Ismaninger hatten mehr vom Spiel, kamen immer wieder einmal über die Flügel durch und belohnten sich nicht. Dabei hatte man über die 90 Minuten genug Torchancen für ein bis zwei Tore. In der ersten Halbzeit fehlte nur eine Winzigkeit, als der sehr aktive Philip Kuhn den Ball querlegen wollte und der Torwart mit einer Supertat gerade noch die Fußspitze an den Ball brachte. Die beiden Akteure trafen sich nach der Pause noch einmal, als Kuhn im Eins gegen Eins scheiterte.

Pfaffenhofen musste in Ismaning leiden, hart arbeiten und hatte auch noch Glück. Nach einer Ecke Mitte der zweiten Hälfte traf Gianluca Wild die Latte. So ein bisschen vermisste man Ilkan Atak, der in der Rückrunde der vergangenen Saison der Knipser war, der solche Spiele mit einem Tor veredelte. „Wir müssen jetzt die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen“, sagt Coach Muriqi. Im Gegensatz zu dem Pokalspiel gegen Rosenheim hatten die Ismaninger diesmal ein halbes Dutzend guter Torchancen. Mit der Leistung an sich und einem rassigen Bayernliga-Match auf einem hohen Tempo konnte Muriqi gut leben. Die ersten 90 Bayernliga-Minuten haben zwar nicht alle Fragen zum wieder einmal runderneuerten Kader des FC Ismaning beantwortet, sind aber eine Basis, auf der man in den nächsten Wochen aufbauen kann.