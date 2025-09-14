FC Ismaning knackt das Erlbacher Bollwerk

Einen unerwartet deutlichen 3:1-Sieg gibt es für den FC Ismaning gegen den SV Erlbach in einem wahren Festsonntags-Fußballspiel.

In neun Bayernligaspielen gab es bislang nur einen Sieg für den FC Ismaning, und dann holte man alles nach. Ismaning nahm in einem wahren Festsonntagskick das Defensivbollwerk des SV Erlbach auseinander mit einem 3:1 (1:1). Dieser Sieg bringt drei Punkte mit drei Ausrufezeichen dahinter.

In acht Spielen bislang kassierte der SV Erlbach gerade einmal vier Tore und bestätigte den jahrelang erarbeiteten Ruf. Dabei lautet die einfache Faustregel, dass Erlbach normalerweise gewinnt, wenn man in Führung geht. Und das passierte im Ismaninger Stadion an der Leuchtenbergstraße nach gerade einmal sechs Minuten. Milos Lukic war der Torschütze, und die Ismaninger Kicker mussten sich ins Hausaufgabenheft schreiben lassen, dass das alles ein Stück zu einfach ging.

An diesem Tag war trotz dem frühen Rückstand so viel anders. Ismaning stand defensiv richtig gut, verdiente sich den Erfolg. Und es war sehr hilfreich, dass man bereits in Minute 18 durch Alekzandar Sinabov den Ausgleich schaffte. Dieses Tor war auch sehenswert herausgespielt. Danach hatte das 1:1 lange Bestand, wobei Ismaning dem dritten Tor der Partie näher war.

In den vergangenen Jahren reifte Lorenz Becherer in Ismaning zu einem der besten Torhüter der Bayernliga. Nun kam er mit der Spitzenmannschaft Erlbach in die alte Heimat und hatte dort unerwartet viel zu tun. Beim Ismaninger Führungstreffer in der 70. Minute verzögerte er zumindest den Torjubel. Nach einer Ecke rettete Becherer mit einer überragenden Parade, aber gegen den Nachschuss von Alessio Thies war kein Kraut mehr gewachsen.

Die Gäste waren bisher für ihre Defensive gefürchtet, aber nicht für die offensiven Schützenfeste. Das zeigte sich auch an diesem Tag, denn so wirklich geriet der FCI nicht mehr in Gefahr.

Zweimal Gelb-Rot

Unterdessen hatte der Schiedsrichter noch Platz auf der Wiese geschaffen. In der 79. Minute hatte ein Erlbacher nach einem Foul Feierabend, 60 Sekunden später der Ismaninger Kevin Kosica wegen Ballwegschlagens. Das Duell Zehn gegen Zehn bekam aber keinen neuen Charakter – und wenig später auch die Entscheidung. In der 85. Minute gab es einen ziemlich unstrittigen Foulelfmeter, den Philipp Kuhn verwandelte. Damit hatte der FC Ismaning den zweiten Saisonsieg gesichert, und die Liga zog beim Blick auf die Ergebnisse die Augenbrauen hoch. FCI-Trainer Jacky Muriqi erklärte nur ruhig, dass schon die bisherigen Spiele zum Großteil sehr gut waren. Nur hatte man sich nicht für den Aufwand belohnt. Und diesmal war es eine erwachsene Leistung ohne eigene Fehler.

FC Ismaning – SV Erlbach 3:1 (1:0). FCI: Retzer – Kosica, Weber, Maxhuni, Wild – Streibl (90.+5 Theveny), P. Kuhn (86. Pollio), Kübler (79. Bashota), Sinabov (66. Thies), Liuzza – Cazorla (90. Basaran). Tore: 0:1 Lukic (6.), 1:1 Sinabov (18.), 2:1 Thies (70.), 3:1 P. Kuhn (85., Foulelfmeter). Gelb-Rot: Kozica (80., Foul+Unsportlichkeit) – Fischer (79., wiederholtes Foulspiel). Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau). Zuschauer: 190.