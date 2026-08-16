FC Ismaning kassiert Siegtor in der 90. Minute – 2:3 gegen Wasserburg

FC Ismaning - TSV Wasserburg, 14.08.2026, Alessandro Cazorla – Foto: Dieter Michalek

Der FC Ismaning verliert gegen den TSV Wasserburg mit 2:3. Maximilian Pichler traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Sieg für die Gäste.

Der FC Ismaning hat wieder einmal Tore geschossen, sogar zweimal gelang das gegen den TSV Wasserburg. Am Ende war das aber kein Grund zur Freude, weil der FCI ein unterhaltsames Fußballspiel gegen den Aufsteiger TSV Wasserburg mit 2:3 frustrierend verloren hatte.

Besonders bitter ist so ein Ergebnis immer, wenn man sich das gegnerische Siegtor in der 90. Minute fängt. Unverdient war das aber nicht für die Gäste, die zuvor in fünf Partien erst einen Punkt gesammelt hatten. Wasserburg hätte nach einer frechen Anfangsphase auch schon schnell 1:0 oder 2:0 führen können. Defensiv waren die Ismaninger nicht überzeugend und konnten sich bei dem 0:1 von Janik Vieregg (40.) auch nicht beschweren.

Nachlässig bei Großchancen

Die andere Seite der Medaille waren vier Großchancen, bei denen ein Bayernligist mindestens einmal, eher zweimal treffen muss. Ganz wild war ein Abstoß des Torwarts auf Sandro Cazorla, wobei der Keeper im Niemandsland zwischen Stürmer und Tor stand. Selbst ein durchschnittlicher Heber hätte wohl gereicht, aber der Ismaninger lief noch ein paar Schritte, um dann den Torwart anzuschießen. Das hat auf der Tribüne schon wehgetan, bei so einer Aktion zuschauen zu müssen.

Nach dem Seitenwechsel fingen die Ismaninger Chancenversieber mit einem Kann-Elfmeter durch Thomas Voglmeier das 0:2 (58.), um dann das in den Brunnen gefallene Kind wieder nach oben zu tauchen. Die zweite Halbzeit war richtig stark, und Ismaning wehrte sich mit sehenswerten Angriffen gegen die Niederlage. Sandro Cazorla holte sein in der ersten Halbzeit verpasstes Tor dann nach mit einer starken Aktion zum 1:2 (62.). Dann drückte Philip Kuhn am langen Pfosten eine Hereingabe in die Maschen, und beim 2:2 bekam die Partie die zweite Luft.

Ismaning hatte nun das Momentum auf seiner Seite und wollte noch das 3:2 machen. Bei drei Chancen war man nahe dran am vermeintlichen Siegtreffer. Zweimal forderten die Ismaninger bei den Rettungsaktionen in allerhöchster Not vehement einen Elfmeter. FCI-Trainer Jacky Muriqi deutete später auf den Wasserburger Strafstoß zum 0:2: „Wenn du den pfeifst, musst du auf der anderen Seite mindestens einen von den beiden geben.“

Tatsächlich gab es keinen Strafstoß, und aus dem Spiel heraus wollte der Siegtreffer auch nicht fallen. Vor diesem Hintergrund war es dann echt böse, dass Ismaning den Wasserburger Todesstoß ohne Vorwarnung kassierte. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Maximilian Pichler bei einem Angriff, bei dem eigentlich genug Ismaninger zur Verteidigung bereitstanden, das 2:3 aber nicht verhindern konnten.

FC Ismaning – TSV Wasserburg 2:3 (0:1). FCI: Becherer – Krizanac, Weber, Maxhuni, Wild – Rexhaj, Kuhn, Bolte (63. Brill), Pollio (63. Celik) – Zehetbauer, Cazorla (85. Lovic). Tore: 0:1 Vieregg (40.), 0:2 Voglmaier (56., Foulelfmeter), 1:2 Cazorla (62.), 2:2 Kuhn (79.), 2:3 Pichler (90.+4). Schiedsrichter: Fabian Büchner (Mariakirchen). Zuschauer: 185.