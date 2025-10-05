FC Ismaning kassiert böse Schlappe beim TSV Landsberg

Nach zwei Siegen erlebt der FC Ismaning ein Debakel: Landsberg nutzt jede Schwäche und feiert ein 7:1 gegen die Gäste.

Mit zuletzt zwei Siegen gegen Spitzenmannschaften der Bayernliga haben die Fußballer des FC Ismaning ein Ausrufezeichen gesetzt. Nun beim TSV Landsberg trafen sie auf eine echte Spitzenmannschaft, die jeden Fehler gnadenlos ausnutzt. Mit 1:7 (0:5) gingen die Ismaninger an ihrem schwarzen Samstag total unter.

Zur Pause stand es 0:5, aber der Ismaninger Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi konnte seiner Mannschaft eigentlich nicht die ganz großen Vorwürfe machen. Über weite Strecken waren die Gäste auf Augenhöhe und spielten offensiv sehr gefällig. Der Ball lief bis zum gegnerischen Strafraum richtig gut, aber dann suchten die Ismaninger nicht konsequent den Abschluss oder etwas zu umständlich den letzten Weg zum Tor.

Klar ist aber auch, dass die gewaltige Führung der Landsberger auch nicht einfach so vom Himmel gefallen ist. Offensiv spielten die Ismaninger ansehnlich mit, aber defensiv waren sie meilenweit entfernt von den kompakten Auftritten der jüngsten Siege. Diesmal machten sie zu viele Fehler, waren zu weit weg von den Gegnern und kamen so nicht in die den Gegner nervenden Zweikämpfe. Zu diesen fehlenden Defensiv-Punkten kam in diesem Fall noch die brutale Qualität der Platzherren.

Landsberg hatte in der ersten Halbzeit sieben hundertprozentige Chancen, aus denen sie fünf Tore machten plus einen Aluminiumtreffer. Bei dem vielleicht besten Kader der Bayernliga Süd darf man sich nicht über die Treffer von Maximilian Seemüller (6., 40.), Daniele Sgodzaj (9.) und Benedikt Auburger (36., 42.) beschweren. Nach den zwei schnellen Toren stand es lange 2:0 und in der Phase hätten die Ismaninger mit mehr Zug zum Tor noch in die Partie zurück kommen können.

Nach dem Seitenwechsel gab es dann schnelle Tore für Landsberg (Kilian Pittrich/47., Jannik Fippl/53.) und Ismaning (Sandro Cazorla 51.), bevor dann doch Ruhe einkehrte. Dem FC Ismaning blieb zumindest eine richtig unappetitliche Pleite erspart und nach den beiden Super-Siegen der jüngsten Vergangenheit kam die Botschaft der Demut an. Trainer Jacky Muriqi sagte nach dem Spiel nur, dass man deutlich gesehen habe, was passieren kann, wenn der FC Ismaning mit seiner jungen Truppe nicht kollektiv an die Leistungsgrenze herankommt. Der FCI kann die besten Mannschaften der Liga nur dann in Probleme bringen, wenn auch wirklich alles passt. Und bei diesen Landsbergern würde sich niemand wundern, wenn die am Ende der Runde auf Platz eins stehen. (nb)

TSV Landsberg – FC Ismaning 7:1 (5:0). FCI: Retzer – Liuzza, Weber, Maxhuni, Wild (71. Bashota) – P. Kuhn, Kübler (71. Zouaidi), Thies (71. Shcherbyna), Kozica (71. Streibl), Ouro-Akpo Adjai – Cazorla (71. Basaran). Tore: 1:0 Seemüller (6.), 2:0 Sgodzaj (9.), 3:0 Auburger (36.), 4:0 Seemüller (40.), 5:0 Auburger (42.), 6:0 Pittrich (47.), 6:1 Cazorla (51.), 7:1 Fippl (53.). Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) – Zuschauer: 340.