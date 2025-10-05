Kannste nichts machen: Der Ismaninger Trainer Xhevat Muriqi erkennt die Überlegenheit der Landsberger an. – Foto: Dieter Michalek

FC Ismaning kassiert böse 1:7-Schlappe beim TSV Landsberg Fußball Bayernliga

Nach zwei Siegen erlebt der FC Ismaning ein Debakel: Landsberg nutzt jede Schwäche und feiert ein 7:1 gegen die Gäste.

Mit zuletzt zwei Siegen gegen Spitzenmannschaften der Bayernliga haben die Fußballer des FC Ismaning ein Ausrufezeichen gesetzt. Nun beim TSV Landsberg trafen sie auf eine echte Spitzenmannschaft, die jeden Fehler gnadenlos ausnutzt. Mit 1:7 (0:5) gingen die Ismaninger an ihrem schwarzen Samstag total unter. Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr TSV Landsberg TSV Landsb. FC Ismaning FC Ismaning 7 1 Abpfiff

Zur Pause stand es 0:5, aber der Ismaninger Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi konnte seiner Mannschaft eigentlich nicht die ganz großen Vorwürfe machen. Über weite Strecken waren die Gäste auf Augenhöhe und spielten offensiv sehr gefällig. Der Ball lief bis zum gegnerischen Strafraum richtig gut, aber dann suchten die Ismaninger nicht konsequent den Abschluss oder etwas zu umständlich den letzten Weg zum Tor. Klar ist aber auch, dass die gewaltige Führung der Landsberger auch nicht einfach so vom Himmel gefallen ist. Offensiv spielten die Ismaninger ansehnlich mit, aber defensiv waren sie meilenweit entfernt von den kompakten Auftritten der jüngsten Siege. Diesmal machten sie zu viele Fehler, waren zu weit weg von den Gegnern und kamen so nicht in die den Gegner nervenden Zweikämpfe. Zu diesen fehlenden Defensiv-Punkten kam in diesem Fall noch die brutale Qualität der Platzherren.