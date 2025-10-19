FC Ismaning kassiert bittere Niederlage nach schwerem Fehler

Im Auswärtsspiel gegen den TSV Nördlingen sorgt ein Patzer im Spielaufbau für die 1:2-Pleite und verschärft die Abstiegsgefahr.

Ismaning – Trotz einer richtig guten Runde kommt der FC Ismaning in der Bayernliga nicht von der Abstiegszone weg. Die 1:2 (1:1)-Niederlage beim TSV Nördlingen hat so richtig weh getan.

Wir haben verloren gegen ein Team, das keinen Deut besser als unseres ist.

FCI-Trainer Jacky Muriqi

Vor den knapp 500 Zuschauern im Nördlinger Gerd-Müller-Stadion begannen die Ismaninger da, wo man zuletzt bei dem wichtigen Dreier gegen Hauzenberg aufgehört hatte. Alessio Thies war in der Vorwoche der Matchwinner (zwei Tore, eine Vorlage) und nun machte er in der 6. Minute schon das 1:0. Die Ismaninger hatten den Treffer klasse herausgespielt.

Nördlingen kam aber bereits nach einer Viertelstunde zurück mit dem Treffer von Manual Meyer. Die Ismaninger beanstandeten beim Schiedsrichter bei der Entstehung des Tors ein gegnerisches Foulspiel. Die Reklamation half nicht viel. Danach begann die Partie wieder bei Null und Ismaning war eigentlich gut im Geschäft. Die langen Bälle der Nördlinger hatte man ganz gut im Griff und selbst hatte man viele Spielanteile. Die Wahrscheinlichkeit einer neuen Ismaninger Führung war nicht so gering.

Nach dem Seitenwechsel machte der FCI dann aber den entscheidenden Fehler, der die Niederlage brachte. Man leistete sich einen ganz bösen Fehler im Spielaufbau, und der darauf folgende weite Ball erwischte Ismaning in Unordnung. Simon Gruber machte das 2:1 (53.), und damit rückt Nördlingen bis auf einen Punkt an die Ismaninger heran. „Ohne den Fehler hätten wir das Spiel nie und nimmer verloren“, sagte später der Ismaninger Trainer Jacky Muriqi.

Der Gast musste mit dem Rückstand mehr machen und hatte auch immer wieder Torabschlüsse, die aber nicht von Erfolg gekrönt waren. Und deshalb stellte der Trainer dann auch fest, „dass wir verloren haben gegen eine Mannschaft, die keinen Deut besser als unsere ist“. Das nervte Muriqi ziemlich, weil die Leistung an sich in Ordnung war. Klar ist aber auch, dass die Ismaninger schon noch bessere Vorstellungen hatten.

Nach dem Duell liegen Ismaning und Nördlingen auf den Plätzen 13 und 14 nur noch einen Punkt auseinander. Klar ist aber auch, dass der wirklich gefährliche Bereich noch immer etwas weg ist. Kottern auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz ist weiterhin sieben Punkte entfernt von den Ismaningern. Die Option, sich auf den einstelligen Tabellenplatz-Bereich hoch zu arbeiten, ist immer noch deutlich wahrscheinlicher. Nördlingen war nicht die letzte Chance, sich dahin zu verbessern.