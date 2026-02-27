FC Ismaning kann Schalding in den Abstiegskampf ziehen

„Die meiste Angst habe ich vor uns selbst“: Der Ismaninger Trainer Xhevat Muriqi steht mit seinem Team knapp vor einem Abstiegsrelegationsplatz. – Foto: Dieter Michalek

Die Tabellensituation des FC Ismaning ist derzeit zumindest tückisch. Auf Rang 13 sitzend hat der Club einen Punkt und einen Platz Vorsprung auf die Abstiegsrelegation. Der zweite Relegant hat aktuell schon sieben Zähler Rückstand auf die Ismaninger. Nach vorne jedoch befindet sich nur Geretsried mit drei Punkten in Schlagdistanz. Zwei Plätze davor steht dann schon der Passauer Club Schalding-Heining, der in der Vergangenheit immer zu den Topteams der Liga zählte. Mit einem Sieg kann Ismaning den Abstand von sieben auf vier Punkte verringern und dann wären die Niederbayern auch wieder in den Abstiegskampf hineingezogen.

Ismanings Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi hat in den vergangenen Jahren bereits sehr erfolgreich Abstiegskampf betrieben und immer mehr oder weniger souverän die Relegation vermieden. Das ist auch diesmal das Ziel und Muriqi weiß, dass es wieder bis zum letzten Spieltag eng bleiben könne. Er sagt aber auch, dass die Mannschaft das Potenzial für mehr hat: „In den ersten zwölf Spielen der Saison waren wir schon auf einem richtig guten Weg.“ Erst kurz vor der Winterpause ließ der FCI nach und hat den Anschluss an das Mittelfeld der Liga wieder verloren. Grundsätzlich betont der Trainer aber weiterhin, „dass wir jede Mannschaft in dieser Liga schlagen können“. Schlitzohr Muriqi schiebt noch grinsend hinterher, „dass ich vor keinem Angst habe. Die meiste Angst habe ich vor uns selbst.“ Zu oft in dieser Saison waren die Ismaninger Leistungsschwankungen ziemlich unberechenbar.

Vor dem ersten Ligaspiel des Jahres 2026 ist man ganz ordentlich aufgestellt. Mit Alessio Thies und Fabio Di Rosa gibt es zwei Langzeitverletzte. Für Schalding-Heining kann sich noch der eine oder andere Kicker dazugesellen, der angeschlagen und fraglich ist. Grundsätzlich aber sind die Ismaninger gut aufgestellt und Muriqi ist überzeugt, „dass wir in der Offensive variabler geworden sind. Im Training hat das teilweise sehr gut ausgesehen und in den Testspielen waren auch gute Ansätze zu sehen.“ Der langjährige Trainer der Ismaninger weiß aber auch, dass Testspiel und Ligaspiel von Druck und Emotion zwei Paar Schuhe sind. Nun muss der FC Ismaning die erarbeiteten Fortschritte unter Ernstfall-Bedingungen zeigen. Gelingt das mit einem Sieg gegen Schalding, würde auch das Mittelfeld der Bayernliga wieder einigermaßen in Sichtweite kommen. (nb)