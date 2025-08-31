FC Ismaning holt 0:2-Rückstand auf

Remis-Könige schaffen in letzter Sekunde ein 2:2 gegen den FC Deisenhofen

Der Fußballfan des FC Ismaning hat mittlerweile seine Lektion gelernt, dass man bis zum Schluss bleiben sollte, egal wie schlecht es zwischenzeitlich aussieht. Diese Lektion gab es schon beim 3:3 gegen Pipinsried, bei dem sich das zwischenzeitliche 0:3 wie ein 0:6 anfühlte. Diesmal fühlte sich das 0:2 gegen den FC Deisenhofen wie ein 0:4 an und am Ende gab es wieder das wundersame 2:2 (0:2)-Unentschieden der Ismaninger Remiskönige. Nach sechs Punkteteilungen in acht Spielen kann man sich schon einmal schlau machen über Rekordwerte der Fußball-Historie.

Die erste Halbzeit der Ismaninger war fürchterlich schlecht. Man hatte nur vereinzelte Angriffsversuche, wobei zwei davon schon knackig gefährlich waren. Die meiste Zeit jedoch kontrollierte Deisenhofen das Geschehen, ohne in die Kiste der ganz besonderen Fußballtricks greifen zu müssen. Nach gut einer halben Stunde schickte der Ismaninger Trainer Jacky Muriqi seine gesamte Ersatzbank zum Warmmachen und zeigte damit unmissverständlich, was er von dem Aufritt hielt. „Am liebsten hätte ich gleich fünf Mann ausgewechselt“, sagte Muriqi später.

Nach 25 Minuten musste er schon den Torwart wechseln, weil Keeper Lukas da Silva-Pötzinger mit einer Gehirnerschütterung vom Platz in den Krankenwagen gebracht wurde. Passiert war das Unglück elf Minuten zuvor beim 0:1 und mit der Verspätung brach der Torwart auf dem Platz zusammen. Der erste Deisenhofener Tor war ein langer Ball, der ungefährlich aussah. Dann aber kam der Schlussmann mit Verzögerung heraus und es passierte der folgenschwere Zusammenprall, bei dem Paul Schemat den Ball über die Linie drückte.

Nach dem Seitenwechsel nahm dann der FC Ismaning auch spürbar an dem Spiel teil und Deisenhofen war auch nicht mehr so erdrückend dominant. Das Spiel bekam einen neuen Charakter und nach dem Anschlusstreffer von Serhii Shcherbyna (58.) begannen die Gastgeber, sich ihr nächstes Unentschieden zu verdienen. „Wir waren viel mutiger und giftiger als in der ersten Halbzeit“, sagte Muriqi später. Den Ausgleich gab es dann aber erst ganz spät. Mitte der zweiten Hälfte forderten die Ismaninger vehement einen Elfmeter, aber den gab es nicht. Und so brachte die letzte Szene der Partie den wieder einmal glücklichen Ausgleich. Eine Flanke drückte Joker Alekzandar Sinabov über die Linie und Ismaning spielte wie (fast) immer – Unentschieden.