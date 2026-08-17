FC Ismaning hat nur fünf Tore geschossen – und bleibt trotzdem gelassen

Kannste nichts machen: Der Ismaninger Trainer Xhevat Muriqi erkennt die Überlegenheit der Landsberger an. – Foto: Dieter Michalek

Der FC Ismaning steht mit vier Punkten aus fünf Spielen im Tabellenkeller der Bayernliga Süd. Trainer Jacky Muriqi sieht trotz der mageren Offensive keinen Grund zur Sorge.

Der Ismaninger Trainer Jacky Muriqi zeichnet sich seit 2023 für die Herrenmannschaft verantwortlich und seither hat er dreimal direkt den Klassenerhalt geschafft und den nervenaufreibenden Umweg einer Relegation erspart. Er kennt den Abstiegskampf und kennt auch bei dem finanziell nicht auf Rosen gebetteten Verein die Situation, dass er den FC Ismaning jedes Jahr ein Stück weit neu erfinden muss. Offensiv braucht es die Neuordnung, nachdem Ilkan Atak den Club verlassen hat und nicht mehr der Torgarant vorne ist.

Der FC Ismaning ist festes Inventar im Abstiegskampf der Bayernliga Süd. Und genau da findet man sich nun auch wieder nach dem Start des Ligabetriebs. In der englischen Woche hat man nun mit dem Auswärtsspiel beim FC Gundelfingen (Dienstag, 18.30 Uhr) wieder eine knifflige Aufgabe.

Mit vier Punkten aus fünf Spielen brauchen die Ismaninger diese Woche in Gundelfingen und am Samstag zu Hause gegen Kirchanschöring Punkte, um nicht den Anschluss an das lang gezogene Mittelfeld der Liga zu verlieren. Mit 5:8 Toren bleibt man auch nach der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen Wasserburg der Minimalist der Liga. Mit nun fünf geschossenen Toren hat man zumindest zwei Vereine hinter sich und mit acht Gegentore ist der Bestwert der unteren Tabellenhälfte.

Der nächste Gegner Gundelfingen ist bei den Toren (8:6) aktuell auch nicht so für das große Spektakel zuständig, hat aber schon acht Zähler gesammelt. Die Schwaben haben derzeit einen kleinen Lauf mit vier Spielen ohne Niederlage und jeweils nur einem Gegentor. Das passt in das Bild der letzten Jahre. Da erwartete den FC Ismaning in Gundelfingen immer wieder harter Kampf gegen eine in der Regel defensiv schwer zu knackende Truppe.

Der FC Ismaning hat mit den zwei Toren vergangenen Freitag gegen Wasserburg zwar die offensive Bilanz aufgebessert, aber über diese 90 Minuten gesehen war das zu wenig. Deshalb bleibt Muriqi aktuell auch ruhig, weil die Chancen da sind und diese teilweise auch richtig schön herausgespielt werden. „Sorgen mache ich mir erst dann, wenn wir keine Torchancen mehr haben“, sagt der Ismaninger Trainer. Er weiß, dass dieser letzte Schritt, um mehr Ertrag aus dem betriebenen Aufwand und den erarbeiteten Torabschlüssen zu erreichen.