Jubel erwünscht: Ismaning will den Verbleib in der Bayernliga vorzeitig in trockene Tücher bringen. – Foto: Dieter Michalek

FC Ismaning hat keinen Bock auf ein Endspiel Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd TSV Rain FC Ismaning In der vergangenen Spielzeit zitterte der FC Ismaning bis zur letzten Sekunde um den direkten Klassenerhalt und nun soll schon in der vorletzten Runde der Haken unter die Saison gemacht werden. Mit einem Sieg im letzten Heimspiel gegen den Absteiger TSV Rain (Samstag, 14 Uhr) ist der Verbleib in der Bayernliga wasserdicht. Im Kampf gegen die Abstiegsrelegation hat Ismaning nur noch einen Kontrahenten mit dem TSV Grünwald, der vor dem vorletzten Spieltag fünf Punkte Rückstand hatte. Für ein Endspiel Grünwald gegen Ismaning am letzten Spieltag müsste dieses Wochenende einiges passieren. Wenn Grünwald bei seinem Freitagsspiel in Heimstetten (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) nicht gewinnt, dann ist der Ismaninger Klassenerhalt schon sicher. Im Grünwalder Siegesfall braucht Ismaning dann einen Sieg über Rain, das als Stockletzter längst abgestiegen ist. Morgen, 14:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning TSV Rain/Lech TSV Rain 14:00 live PUSH FCI-Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi spricht auf der Zielgeraden absolut Klartext: „Wir spielen gegen den Letzten und den Vorletzten. Dabei brauchen wir einen Sieg und wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir es auch nicht anders verdient. Dann musst du eben in die Relegation.“ Eine Warnung sollte es sein, dass Rain nach sechs teilweise krachenden Niederlagen zuletzt 5:4 gegen Heimstetten gewonnen hat. „Nach der Winterpause haben nicht viele Heimstetten geschlagen“, sagt Muriqi, „Rain hat nichts zu verlieren.“ Er befürchtet einen Gegner, der zum Zocken kommt und volles Risiko gehen kann. Ein Spektakel wie zuletzt, lehnt er nicht zwingend ab: „Wenn wir die fünf Tore schießen, dann darf es gerne 5:4 ausgehen. Dann hatten die Zuschauer ihren Spaß.“ Der Ismaninger Trainer will sich mit aller Macht das Endspiel in Grünwald ersparen. „Ich hatte letzten Jahr schon keinen Bock auf das Endspiel gegen Kirchheim“, sagt der Trainer. Der Club aus der Nachbarschaft stand bereits als Absteiger fest und bei dem 0:0 würgte sich Ismaning zu dem einen noch benötigten Punkt. Personell dürfte es gegenüber der Vorwoche die eine oder andere Änderung geben. Mit dem Last-Minute-Ausgleich in Kirchanschöring erduselte sich der FCI einen wichtigen Punkt. Nach der lange Zeit schwachen Leistung gibt es nun einigen Grund, das Team zu modifizieren für Rain. Die Ismaninger brauchen diesmal auch eine Elf der Offensivdenker, die das Spiel machen und die Entscheidung in der Abstiegsfrage aktiv erzwingen müssen. (nb) Voraussichtliche Aufstellung: Becherer – Bucher, Weber, Krizanac, Di Rosa – Streibl, Yamashita (Zouaidi), Rohrhirsch, Vrenezi, Aygün (Schädler) – Shcherbyna (Sinabov).