FC Ismaning: Harte Nuss zum Abschluss der Vorrunde FCI startet mit der Landsberg-Besieger-Elf gegen Schwaben Augsburg

Rechtzeitig zum Ende der Vorrunde der Bayernliga Süd haben die Ismaninger Fußballer die Wende zum Guten geschafft. Sollten sie nach dem Supersieg beim Tabellenführer in Landsberg nun auch noch gegen den TSV Schwaben Augsburg (Samstag, 14 Uhr) dreifach punkten, hätten sie ein gutes Ergebnis der Vorrunde.

Ismaning – Die traditionelle Fußballerrechnung sagt, dass man mit 40 Punkten nichts mit dem Abstieg zu tun haben dürfte. Von der Warte her haben die Ismaninger mit aktuell 20 Punkten das Soll erfüllt. Orientiert man sich am Punkteschnitt vom sechsten Platz der Vorsaison, müsste man heuer 47 oder 48 Zähler holen. Mit einem Sieg im letzten Vorrundenspiel und dann 23 Punkten wäre der FCI auch da nicht weit weg.

„Wir haben sechs bis neun Punkte zu wenig“, sagt Trainer Mijo Stijepic. Vor allem die Niederlagen gegen den Letzten Rosenheim sowie den Vorletzten Hallbergmoos liegen ihm noch immer schwer im Magen. Auf der anderen Seite sagt der Trainer auch, „dass wir in unserer positiven Phase nicht so gut waren, wie manche dachten“.

Auffällig in den acht Spielen ohne Sieg war der ständige Wechsel in der Mannschaft, den immer wieder neue Ausfälle notwendig machten. „Wir würden jetzt gerne ein paar Spiele mit der gleichen Mannschaft bestreiten“, sagt Stijepic. An der Startelf von Landsberg dürfte sich nichts ändern und die am Ende stark aufdrehenden Einwechselspieler wie Bux oder Lommer werden wohl erneut von der Bank kommen. Landsberg hat gezeigt, dass Einwechselspieler nicht das fünfte Rad am Wagen sind, sondern auch entscheidende Rollen nehmen können. Zudem ist in Ismaning bis zur Winterpause die Torwartfrage gelöst Lorenz Becherer hat seine Chance genutzt und ist in den letzten fünf Punktspielen in diesem Jahr die Nummer eins.

Mit dem TSV Schwaben Augsburg wartet eine harte Nuss auf den FC Ismaning. Die Schwaben waren in der vergangenen Saison eine Wundertüte und haben sich stabilisiert. Augsburg befindet sich weiterhin im Dunstkreis der Aufstiegsplätze und bestätigt die Einstufung als Geheimfavorit an der Spitze. Mijo Stijepic erwartet einen spielstarken Gegner und verspricht nach dem Landsberg-Sieg einen selbstbewussten FC Ismaning in einem 50:50-Match: „In dieser Saison kann wirklich jeder jeden schlagen und genau das macht dann auch die Attraktivität der Liga aus.“ (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Becherer - Jobst, Weber, Kubina - Krizanac, Hofmann, Yilmaz, Redl, Nishikawa - Gaedke, Schädler.