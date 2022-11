FC Ismaning: Härtetest für die Last-Minute-Künstler Nächster Sieg gegen unberechenbare Nördlinger?

Der Ismaninger Trainer warnt aber vor Nördlingen, das vom Kader her eher gestandener Bayernligist als Aufsteiger ist. Zuletzt in Garching (2:0) und in Erlbach (1:0) gab es zwei Auswärtssiege ohne Gegentor, mit denen Nördlingen wieder Luft zu den Abstiegsplätzen schaffte. „Wer in Erlbach gewinnt, der kann in jedem anderen Stadion der Bayernliga auch gewinnen“, sagt Stijepic.

Für den Zuschauer könnte sich der Stadionbesuch lohnen, denn Nördlingen ist so etwas wie die Anti-0:0-Mannschaft. Mit 33 geschossenen Toren hat Nördlingen hinter den drei Spitzenmannschaften den viertbesten Wert der Liga. Es hat allerdings mit 38 Gegentreffern auch nur die drei am Tabellenende abgeschlagenen Teams hinter sich. Die Torbilanz der Schwaben ist Warnung und Chance zugleich. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Becherer - Jobst, Weber, Roth - Krizanac, Yilmaz, Nishikawa, Redl, Kubina - Gaedke, Schädler.