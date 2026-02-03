FC Ismaning gewinnt gegen den SV Dornach im Testspiel

Schneller Ausgleich: Der Ismaninger Alessandro Cazorla (re. der Dornacher Manuel Ring) erzielt das 1:1. – Foto: Dieter Michalek

Ismanings Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi testet gerne gegen den Landesligisten, weil die Dornacher eine spielstarke Mannschaft mit kämpferischen Qualitäten haben. Der Gast spielte auch frech mit und ging durch Can Bozoglu früh in Führung (6.), aber auf der anderen Seite gelang Sandro Cazorla dann auch schnell der Ausgleich (17.).

In den kommenden Monaten haben der FC Ismaning (Bayernliga) und der SV Dornach (Landesliga) ähnliche Ziele, denn für beide Vereine geht es darum, den direkten Klassenerhalt zu schaffen – und das gerne noch vor dem Showdown am letzten Spieltag. Nun trafen sich beide Clubs in einem Testspiel, das standesgemäß mit 2:1 (1:1) an den ranghöheren Verein Ismaning ging.

Nach den zwei schnellen Treffern hatten die Ismaninger Vorteile und ließen eine Reihe guter Torchancen liegen. Für Trainer Muriqi war das kein Problem, weil seine Mannschaft schwere Beine hatte nach einer harten Woche mit fast täglichen Trainingseinheiten. Auch die Dornacher hatten in den Tagen vor dem Testspiel hart gearbeitet. Dem Ismaninger Coach war es vor allem wichtig, dass man die größere Anzahl an Torabschlüssen hatte.

Nach der Pause wechselten dann beide Seiten munter durch und bei den neu gekommenen Ismaningern machte der fünf Minuten zuvor in die Partie gebrachte Agon Bashota noch den Siegtreffer (65.). Das Ergebnis war unter dem Strich leistungsgerecht und für beide Seiten ein Spiel, auf dem sie aufbauen können. Die Ismaninger waren ein Stück weit entfernt von ihrem bisherigen Höhepunkt der Vorbereitung. In der Woche zuvor machten die Ismaninger an der Grünwalder Straße ein bockstarkes Spiel beim dem 3:1-Sieg über die U19 des TSV 1860 München. „Da hat die Mannschaft gezeigt, was sie drauf hat“, sagt Muriqi. Die wirklich wichtigen Testspiele vor dem Neustart der Bayernliga kommen aber erst noch, weil man bislang hart an den konditionellen Grundlagen gearbeitet hat und das Feintuning noch fehlt. (nb)