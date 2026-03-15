FC Ismaning feiert zehn Punkte und beendet den Abstiegskampf

FC Ismaning : Türkgücü München, 14.03.2026 Ilkan Atak – Foto: Dieter Michalek

Mit dem 3:0 gegen Türkgücü sammelte der FC Ismaning zehn Punkte aus vier Spielen. Trainer Muriqi belohnt sein Team mit einem freien Wochenende.

Jetzt macht die Bayernliga richtig Spaß beim FC Ismaning. Die Mannschaft der Stunde machte mit einem 3:0 (2:0) gegen den Tabellenletzten Türkgücü München seriös ihre Hausaufgaben und hat damit in den vier Spielen nach der Winterpause zehn Punkte gesammelt. Bis auf Weiteres hat Ismaning sich nun aus dem Abstiegskampf verabschiedet.

Diese Spiele, in denen auf der Tribüne schon vor dem Anpfiff über die Höhe des Sieges diskutiert wird, sind beim FC Ismaning die besonders kritischen Tage. Da unterschätzt man gerne einmal den Gegner und bringt sich selbst in die Bredouille. Diese Gefahr bestand diesmal nicht wirklich. Über ganz weite Strecken hatte man die Partie sehr gut im Griff, ließ wenig zu und hat damit drei Spiele in Folge kein Gegentor gefangen.

In der ersten Viertelstunde hatten die Ismaninger ein bisschen Probleme, und da hatte der Gast auch eine richtig gute Torchance. „Wenn der reingeht, kann das Spiel ganz anders laufen“, sagte später pflichtschuldig FCI-Trainer Jacky Muriqi. Die frühe Chance war dann aber auch der einzige Versuch der Münchner Türken, der für Gefahr sorgte. Deshalb konnte Muriqi sein Team loben: „Wir machen derzeit einiges richtig gut und stehen defensiv sehr stabil.“

Der FC Ismaning wartete geduldig auf den Führungstreffer: In der 26. Minute legte Sandro Cazorla den Ball für den Schwaig-Siegtorschützen Vito Liuzza auf und schob dann den Abpraller des Torwarts über die Linie. Beim 2:0 zehn Minuten später zeigte sich, warum Türkgücü abgeschlagen auf dem letzten Platz festsitzt. Die Gäste spekulierten an der Mittellinie auf einen Foulpfiff, sodass dann sechs Ismaninger gegen zwei Verteidiger entspannt den Angriff ausspielen konnten. Der im Winter gekommene Ilkan Atak traf und machte in seinem vierten Bayernligaspiel schon den zweiten Doppelpack und verbesserte seine Top-Bilanz. In der zweiten Halbzeit hatten die Ismaninger Kicker noch Chancen, um den einen oder anderen Treffer mehr zu erzielen. Mehrfach erarbeiteten sich die Ismaninger spielerisch sehenswert gute Abschlüsse gegen eine Mannschaft, die eben nur bedingt bayernligatauglich ist.

Nach zehn Punkten aus vier Spielen hat Trainer Jacky Muriqi den Spielern für diesen Montag freigegeben und als Prämie das freie Wochenende ausgesprochen. „Bei dem Start nach der Winterpause hatten wir mit diesem Erfolg nicht gerechnet“, sagt Muriqi. Der Abstand zum ersten Abstiegsrelegationsplatz wurde auf nun elf Punkte ausgebaut. Der Trainer betont, dass man aktuell auch von einem breiten Kader profitiert und die Ausfälle ohne jeglichen Qualitätsverlust kompensieren kann. Es gibt gute Gründe für den Lauf der Blau-Weißen.

FC Ismaning – Türkgücü München 3:0 (2:0). FCI: Retzer – Krizanac, Weber, Maxhuni, Wild (88. Bashota) – Streibl, P. Kuhn (83. B. Kuhn), Basaran (83. Theveny), Liuzza – Atak, Cazorla (75. Kozica). Tore: 1:0 Cazorla (26.), 2:0 Atak (36.), 3:0 Atak (75.). Rot: Soydan (87., grobes Foulspiel). Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning). Zuschauer: 170.