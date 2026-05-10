FC Ismaning feiert 4:1-Sieg gegen den TSV Kottern

Im Schnellschussmodus: Jeremie Zehetbauer trifft 120 Sekunden nach seiner Einwechslung zum 1:0; den Fans gefällt es. – Foto: Dieter Michalek

Der FC Ismaning zeigte im letzten Heimspiel eine starke zweite Halbzeit. Stürmer Ilkan Atak erzielte sein zehntes Saisontor.

Den Klassenerhalt hatte der FC Ismaning bereits sicher in der Tasche, aber das letzte Heimspiel zum Volksfest stand trotzdem noch auf der Liste. Das gelang mit dem 4:1 (0:0) gegen den TSV Kottern und einer richtig starken Halbzeit.

Die Entscheidungen im Abstiegskampf der Fußball-Bayernliga sind alle schon gefallen. Der TSV Kottern muss Relegation spielen und Ismaning hat frühzeitig die Klasse gehalten. Die Folge war bei den Platzherren eine XXL-Rotation und auch Kottern schonte den einen oder anderen Schlüsselspieler. Diese Zutaten ergaben ein ziemlich langweiliges Spiel mit wenigen Szenen auf beiden Seiten. Kottern war giftig, griffig und hätte gerne ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Ismanings Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi sah nicht den Auftritt, mit dem er das letzte Heimspiel bestreiten wollte.

Nach dem Seitenwechsel wurde dann kräftig rotiert und es kamen Spieler, die großen Anteil an dem Ligaverbleib haben. Mit der 1a-Formation spielte der FCI dann auch richtig guten Fußball und er war brutal effektiv. Den Torreigen eröffnete Jeremie Zehetbauer erst in der 66. Minute – genau 120 Sekunden nach seiner Einwechslung. Sieben Minuten später legte Siegfried Kübler den zweiten Treffer nach und da war dann die Partie gefühlt entschieden.

Kottern kam noch einmal auf 2:1 heran (Atakan Güner, 78.), aber es deutete nicht viel auf die Wende hin. Die nächsten Fehler der Gäste nutzten dann Dominik Krizanac (80.) und Ilkan Atak (86.). Der im Winter gekommene Mittelstürmer hat damit die zehn Tore voll gemacht und das ist zum ersten Mal seit Jahren, dass ein Ismaninger Spieler zweistellig trifft. Ihn wird man an der Leuchtenbergstraße sehnsüchtig vermissen. Ilkan Atak war im Winter das fehlende Mosaiksteinchen im Kader.

Der Ismaninger Killerinstinkt gegen Kottern war allgemein sehr bemerkenswert. Diese Saison hat man oft Punkte liegen gelassen, weil man beste Chancen nicht verwertete. Nun beim Bayernliga-Fußball um die Goldene Ananas zeigte sich die Mannschaft von einer anderen Seite. Dazu kommt, dass der FCI den eigenen Fans dieses Jahr viel bieten konnte. Mit acht Siegen, fünf Unentschieden und gerade einmal drei Niederlagen in 16 Heimspielen hat er eine richtig starke Heimbilanz. 29 von den mittlerweile gesammelten 42 Punkten wurden in Ismaning einkassiert. Damit ist die blau-weiße Welt in bester Ordnung und es herrschte maximal gelöste Stimmung bei dem Mannschaftsabend auf dem Ismaninger Volksfest. Und Jacky Muriqi kann sich dieses Mal deutlich früher an die Kaderplanung machen. (nb)

FC Ismaning – TSV Kottern 4:1 (0:0). FCI: das Silva-Pötzinger – Krizanac, B. Kuhn, Mitin, Wild – Basaran (64. Zehetbauer), Kübler, Liuzza, Kozica (60. Weber) – Shcherbyna (64. Cazorla), Bashota (64. Atak). Tore: 1:0 Zehetbauer (66.), 2:0 Kübler (73.), 2:1 Güner (78.), 3:1 Krizanacc (80.), 4:1 Atak (86.). Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (Moosach-Hartmannshofen) – Zuschauer: 148.