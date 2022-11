FC Ismaning: Erst mal die Löwen bändigen FCI will Serie gegen Remiskönige des TSV 1860 München II fortsetzen

Gute Zeiten, schlechte Zeiten und jetzt wieder gute. Die Serienkicker des FC Ismaning haben nach acht Spielen ohne Sieg mit zehn Punkten aus vier Spielen beeindruckend geantwortet und nun gibt es für den neuen Lauf so etwas wie die Meisterprüfung. Mit dem Heimspiel gegen den TSV 1860 München II (Samstag, 14 Uhr) und dann eine Woche später dem Besuch bei Tabellenführer SV Schalding-Heining warten zwei richtig harte Aufgaben.

Ismaning – Der komplizierte Doppelpack zum Bayernliga-Abschluss muss für die Ismaninger nicht so schlecht sein, denn gegen die besten Mannschaften der Liga machte der FCI die besten Spiele. Sieben Punkte sammelte Ismaning in der Vorrunde gegen die Top Drei der Tabelle. Spielstarke Mannschaften liegen dem FC Ismaning.

Das Spiel gegen den TSV 1860 München II ist gefühlt ein Spiel Sechster gegen Fünfter, aber tatsächlich stehen sich der Elfte und der Zehnte gegenüber. „Zu diesem Zeitpunkt der Tabelle lügt die Tabelle nicht“, sagt der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic, der kein Schönredner ist und nie einer war. Seine Ismaninger haben speziell gegen die Kellerkinder einige Punkte verschenkt und auch die Löwenreserve hat einen wenig ruhmreichen Liga-Spitzenwert mit neun Unentschieden in den bislang 19 Spielen. In den meisten Fällen waren die Punkteteilungen eher schmeichelhaft für die Gegner.

Mijo Stijepic spricht nicht mehr von oben und unten, „denn das ist die vielleicht ausgeglichenste Bayernliga aller Zeiten“. Deshalb lasse er sich auch den 2:0-Sieg bei Türkspor Augsburg nicht schlechtreden. Mehr denn je gelte es, auf sich selbst zu schauen. Und so geht der ehemalige Topstürmer auch das Duell gegen seinen ehemaligen Trainer Frank Schmöller in glorreichen Ismaninger Zeiten (Bayernliga-Meister, Regionalliga-Aufstieg) an. Wirklich besonders ist das Spiel nur für den Ismaninger Co-Trainer Florian Wolf, denn der ist ein Hardcore-Sechzger. Nur in diesen beiden Spielen mit Ismaning gegen Sechzig ist er gegen seinen Herzensclub.

Gegenüber dem 2:0-Sieg in Augsburg wird die Kaderauswahl wieder breiter. Yasin Yilmaz und Dominic Krizanac sind wieder spielbereit und damit auch heiße Kandidaten für den Wiedereinstieg in die erste Elf. Ob und wie gewechselt wird, entscheiden die Ismaninger kurzfristig. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Becherer - Jobst, Weber, Redl (Roth) - Hofmann, Schaefer (Krizanac), Kubins, Yilmaz (Bux), Nishikawa - Schädler, Gaedke.