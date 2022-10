FC Ismaning: Die Spezialisten für späte Tore FCI dreht in den letzten zehn Spielminuten schon verloren geglaubte Partie

Ismaning – „Sie haben uns leben lassen“, sagt der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic. Er wusste auch genau, dass der Sieg erst möglich wurde, weil die Gäste ihre Chancen nicht machten. Normalerweise hätte es nach 75 Minuten 0:3 oder 1:4 stehen müssen und dann wäre der Fan nach Hause gegangen mit der Feststellung, dass bockstarke Augsburger einfach zu gut waren.

Die Gäste gingen in der 12. Minute in Führung, als Ismaning eine Hereingabe abgefangen hatte und Ryohei Nishikawa im Dribbling das Tor herschenkte. Kurz davor hatte Augsburg schon per Abstauber getroffen, als Torwart Becherer einen Schuss zunächst gut pariert hatte. Dieser Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. Die Schwaben waren von der ersten Minute dominant, spielbestimmend und spielerisch klasse. Dem gegenüber erarbeiteten sich die Ismaninger in der ersten Halbzeit nur Standards, bei denen Rufus Roth zweimal knapp über das Tor köpfte.

Augsburg führte nach 45 Minuten verdient, schaltete dann noch einmal einen Gang nach oben mit einem gewaltigen Sturmlauf. Immer wieder kam der Gast durch, zielte aber entweder daneben, scheiterte am guten Torwart Lorenz Becherer oder am Pfosten. Zwischen der 46. Und der 75. Minute stellte sich nur die Frage, wann und wie Augsburg das Spiel entscheiden würde. Aber das Tor fiel nicht.

Und das war die Einladung an den FC Ismaning, als angeschlagener Boxer nach zwei Niederschlägen alles zu riskieren und zum Lucky Punch auszuholen. Und den besorgten die beiden besten Ismaninger über die Vorrunde hinweg. Ryohei Nishikawa setzte sich auf dem rechten Flügel durch und fand innen Yasin Yilmaz, der künstlerisch noch den Gegenspieler aussteigen ließ, um den Ball butterweich ins Tor schieben.