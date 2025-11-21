FC Ismaning: Der mühsame Weg des Neuaufbaus

Trainer Jacky Muriqi setzt konsequent auf junge Spieler und plant trotz der aktuellen Durststrecke keine Wintertransfers.

Mit dem Heimspiel gegen den FC Gundelfingen (Samstag, 14 Uhr) verabschiedet sich der FC Ismaning von seinen Fans und man kann erhobenen Haupts das Prof. Erich Greipl-Stadion verlassen. Nach einem neuerlichen Neuaufbau befindet sich der Fußball-Bayernligist voll auf Kurs Richtung Klassenerhalt.

Das 0:3 beim Nachbarn in Heimstetten war für Ismaning das fünfte sieglose Match in Serie, so dass der FCI nur noch einen Punkt vor Kottern (erster Abstiegsrelegationsplatz) steht. Zu dem Blick nach hinten gehört aber auch, dass dann gleich drei Mannschaften abgeschlagen sind. Und das beruhigt trotz der herbstlichen Fußball-Depressionen. Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi sieht seine Mannschaft im Soll, wenn es dann kommendes Wochenende endgültig in die Winterpause geht.

Der Ismaninger Trainer kennt diese Herausforderung bei seinem Heimatverein, andere Wege gehen zu müssen. „Die gestandenen Bayernligaspieler können wir uns finanziell nicht leisten“, sagt Muriqi. Deshalb hat man jedes Jahr den Umbruch mit jungen Kickern, die in Ismaning weiter entwickelt werden zu gestandenen bis im Idealfall sehr guten Bayernligaspielern. Der FCI-Coach kennt den mühsamen Weg und die benötigte Geduld.

In der vergangenen Saison war das Problem der Ismaninger, dass sie in der Vorrunde gefühlt alle 300 Minuten ein Tor geschossen haben. Diesmal funktioniert das besser, aber der neue Haken sind die eigenen Fehler ohne Not. Muriqi verweist nur auf die Partie in Heimstetten, „wo wir eine Halbzeit richtig gut waren. Aber dann machen wir eben die entscheidenden Fehler und verlieren das Spiel.“ Die Arbeit erschwert dabei der Fakt, dass immer anderen Spieler die Patzer unterlaufen und der Weg zur konstanten Stabilität ein hartes Stück Arbeit ist.

Der Winterpause sieht der Ismaninger Trainer sehr entspannt entgegen. Bislang wurde er darin bestätigt, den Kader personell breiter aufzustellen. So hat Ismaning bislang Ausfälle auch einigermaßen gut kompensieren können. Jacky Muriqi hat deshalb auch keine Pläne für Neuverpflichtungen in der Winterpause. Veränderungen wird es wohl nur dann geben, wenn sich Akteure mit zu wenig Spielzeit verabschieden. „Ich versuche schon allen Spielern Minuten auf dem Platz zu geben“, sagt Muriqi, „aber in den ganz wichtigen Spielen kann ich dann nicht einen auf Mutter Teresa machen.“ Er weiß auch, dass sich Kicker aus der zweiten Reihe oft zu wenig Zeit geben und dann weiterziehen. Sollte das passieren würde man sich in Ismaning darum bemühen, den Kader auf der bisherigen Breite zu halten. (nb)