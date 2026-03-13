FC Ismaning: Bloß nicht gegen Schlusslicht Türkgücü patzen

Aufgeräumte Stimmung: Ismaning ist aber vor Abstiegskandidat Türkgücü München gewarnt. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Mit sieben Punkten aus drei Spielen ist der FC Ismaning auf Kurs. Doch Trainer Muriqi warnt vor der Unterschätzung des Schlusslichts.

Mit sieben Punkten aus den bisherigen drei Spielen nach der Winterpause haben die Fußballer des FC Ismaning schon mehrere Ausrufezeichen gesetzt. Sie befinden sich auf dem Sprung, von den Vereinen im Abstiegskampf fröhlich winkend zu verabschieden. Dafür müssen sie nun aber die Pflicht erfüllen, mit einem Sieg gegen den abgeschlagenen Letzten Türkgücü München (Samstag, 14 Uhr).

Vor dem Lauf der vergangenen Tage sagte der Ismaninger Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi, dass er vor keinem Gegner in der Bayernliga Angst habe. Und er schob lächelnd hinterher, dass er eher Angst vor der eigenen Mannschaft hat. Dabei meinte Muriqi genau solche Spiele wie das gegen Türkgücü, in dem die gesamte Liga einen ganz deutlichen Sieg erwartet.

Die Türken haben mit acht Punkten aus 21 Spielen schon fünf Zähler Abstand zur Relegation, die wenigsten Tore geschossen (13) und die meisten kassiert (52). In der Winterpause hatte das Schlusslicht einige Veränderungen im Kader mit dem Ergebnis, dass es die bisherigen zwei Ligaspiele mit 0:6 Toren verloren hat. Es spricht so ziemlich Nullkommanull für Türkgücü.

Dort spielen mittlerweile auch die Bahadir-Brüder Sahin (Innenverteidigung) und Burhan (Sechser), die der Landesligist FC Unterföhring mit überschaubarer Trauer ziehen ließ.

„Wir wollen und müssen dieses Spiel gewinnen“, sagt Trainer Muriqi. Er kennt seinen FC Ismaning wie kein Zweiter und weiß, dass man bei diesen Erwartungen Gefahr läuft, den Kontrahenten zu unterschätzen. Mittlerweile hat Muriqi aber auch viele erfahrene Spieler, die solche Pflichtsieg-Situationen kennen und damit umgehen können. In den bisherigen Partien nach der Winterpause traten die Ismaninger als stabiles Gebilde auf, mit einer Konstanz, die in der ersten Saisonhälfte immer wieder vermisst worden war.

Nach sieben Punkten aus drei Spielen und nur einem Gegentor müssen die Ismaninger einfach so weitermachen, wie sie in den vergangenen zwei Wochen aufgetreten sind. Auch wenn sie den einen oder anderen Ausfall zu verzeichnen haben, verfügt Muriqi über Alternativen in allen Mannschaftsteilen. Der Auftrag in diesem Heimspiel lautet klar, dass sich der FC Ismaning auf das eigene Spiel konzentrieren muss, und dann bekommt er auch zwangsläufig Torchancen. Bei acht Punkten Abstand in Richtung Abstiegsrelegation bietet dieses Heimspiel die besondere Chance, sich von unten zu verabschieden. (nb)