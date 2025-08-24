FC Ismaning bejubelt ersten Saisonsieg

Trotz eines Festivals der vergebenen Chancen bricht die Muriqi-Elf den Bann: Mit dem 2:1 bei Türkgücü München feiert der FC Ismaning den ersten Sieg dieser Bayernligasaison.

Ismaning – Der Bann ist gebrochen mit dem ersten Sieg der Saison für den FC Ismaning. Nach fünf Unentschieden und eine Last-Minute-Niederlage holte der Bayernligist mit dem 2:1 (2:0) bei Türkgücü München den ersten Dreier, und nun stimmt die Bilanz wieder ganz ordentlich.

„Es ist ein tolles Gefühl, und vor allem freue ich mich, dass sich die Jungs belohnt haben“, sagt der Ismaninger Trainer Jacky Muriqi. Der FCI war ja schon mehrfach nah dran – und bekommt nun auch die statistische Bestätigung dafür, auf dem richtigen Weg zu sein.

Der Schönheitsfehler von diesem Sieg bei den schlecht in die Runde gestarteten Münchnern (drei Punkte aus sechs Spielen) war lediglich, dass Ismaning eine frühzeitige Entscheidung verpasste. Vor allem die erste Halbzeit der Ismaninger war richtig stark, da hätte man auch 3:0 oder 4:0 führen können. Mit den beiden Treffern von Siegfried Kübler (18.) und Philip Kuhn war das total chancenlose Türkgücü sehr gut bedient. Muriqi war beeindruckt, wie dominant seine Mannschaft auftrat und dabei auch Chance um Chance herausspielte.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel offener, weil die Ismaninger nicht mehr ganz so viel Druck machten, aber auch da hatte man immer wieder gute Chancen. Auch mit einem nicht mehr so überragenden Auftritt standen die Ismaninger noch dreimal alleine vor dem Tor mit weiteren Großchancen auf das dritte Tor. „Du musst einfach mit dem 3:0 und 4:0 den Sack zumachen“, sagte der Ismaninger Trainer über das Einzige, was seine junge Mannschaft falsch gemacht hatte.

Das Festival der vergebenen Chancen wurde dann bestraft mit dem 1:2-Anschlusstreffer von Fatjon Celani (79.), was erst das vierte Türkgücü-Tor im sechsten Spiel war. Damit wurde das Spiel wieder eng und die Gastgeber schlugen noch mehrere Bälle in den Ismaninger Strafraum. Wirklich eng wurde es jedoch nicht mehr. Mit der permanenten Gefahr, dass einmal ein Ball durchrutschen kann, verteidigten die Ismaninger die letzten Angriffe weg. Letztlich blieb es dann bei dem hochverdienten Sieg, der nun auch die fünf Unentschieden veredelt. Mit acht Zählern aus den ersten sieben Spielen hat man sich schon ein Stück weit von den letzten drei Teams der Liga abgesetzt. Und genau das soll nun Sicherheit geben, um sich demnächst für den eigenen Aufwand mehr zu belohnen.

SV Türkgücü München – FC Ismaning 1:2 (0:2). FCI: da Silva-Pötzinger – Hiseni (75. Di Rosa), Weber, Wild (71. B. Kuhn), Pollio – Streibl, Kübler (90. Ouro-Akpo Adjai), P. Kuhn, Liuzza (79. Zouaidi), Shcherbyna (71. Sinabov) – Cazorla. Tore: 0:1 Kübler (18.), 0:2 P. Kuhn (44.), 1:2 Celani (78.). Schiedsrichter: Marcel Klein (Perlach).