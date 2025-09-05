Rückt ins Ismaninger Tor: Max Retzer hält für den den verletzten Lukas da Silva-Pötzinger. – Foto: Bruno Haelke

FC Ismaning: Bei Türkspor Augsburg ist ein Unentschieden keine Option 9. Spieltag der Bayernliga Süd Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd Kreisliga 1 FC Ismaning Grüne Heide

Die irre Unentschieden-Serie des FC Ismaning kommt in den grünen Bereich, wenn der Fußball-Bayernligist gegen die hinteren Mannschaften der Tabelle seine Hausaufgaben macht und gewinnt. Demnach ist das Gastspiel bei Türk Augsburg (Samstag, 15 Uhr) eines dieser Matches, in denen sich der FCI mit einem Dreier viel Ruhe Richtung Abstiegszone verschaffen kann.

Sechs Remis in acht Spielen ist schon ein absoluter Rekordwert. Dem Gegenüber stehen ein knapper Sieg und eine knappe Niederlage. Der bisher einzige Dreier war das 2:1 bei Türkgücü München und das war auch das einzige Duell mit einer der vier Mannschaften, die in der Tabelle hintendran hängen und wohl so schnell nicht aus dem Abstiegskampf herauskommen werden. Dieses Quartett gilt es zu bezwingen, um Richtung Keller Ruhe zu haben. Das Gastspiel bei Türkspor Augsburg bringt dem FC Ismaning nun das zweite Spiel gegen eines der Kellerkinder. Die Augsburger stehen derzeit bei fünf Punkten aus sieben Spielen, aber das Torverhältnis (5:12) sollte dem FCI eine Warnung sein. Die Augsburger wurden von den Gegnern nicht abgeschossen und landeten am vergangenen Wochenende einen Überraschungscoup mit dem 2:1 gegen den TSV Nördlingen. Nach einem krassen Fehlstart holten sie die fünf Punkte in den letzten drei Spielen.

Volle Kraft voraus: Der FC Ismaning will in Augsburg siegen Die Ismaninger verschenkten in der vergangenen Saison bei Türkspor Augsburg den Sieg und verloren nach 2:0-Führung mit 2:3. Deshalb warnt Coach Xhevat „Jacky“ Muriqi seine Mannschaft, dass man nun 90 Minuten an die Leistungsgrenze gehen muss: „Wir müssen diesmal das ganze Spiel so spielen wie in der zweiten Halbzeit gegen Deisenhofen.“ Mit starken zweiten Halbzeiten machte Ismaning gegen Pipinsried aus einem 0:3 ein 3:3 und dann eben gegen Deisenhofen aus einem 0:2 ein 2:2. Diese letzten Unentschieden waren Siege für die Moral.