FC Ismaning: Ackern für ein entspanntes Saisonfinale

Der FC Ismaning hat aktuell alle Trümpfe in der Hand auf der Zielgeraden der Bayernliga. Bei dem ungeraden Tabellenbild haben die Fußballer noch mehr Spiele zu absolvieren als die Konkurrenz und müssen vor dem Gastspiel beim SV Kirchanschöring (Samstag, 15 Uhr) eigentlich nur noch den TSV Grünwald fürchten.

Der Nachbar aus dem südlichen Landkreis hat wie Ismaning noch drei Spiele offen und hatte zuletzt ein total kurioses Programm. Grünwald spielte zweimal gegen den längst abgestiegenen TSV Rain und hat Ismaning am letzten Spieltag zu Gast. Der FC Ismaning hat nach Kirchanschöring auch noch Absteiger Rain auf der Tanzkarte stehen, bei aktuell vier Punkten Vorsprung zu Grünwald.

Wir wollen nicht wie in der letzten Saison am Ende noch Druck haben.

Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning)

Mit einem Sieg könnte Ismaning möglichweise schon den Ligaverbleib ohne Relegation sichern und da möchte sich Xhevat „Jacky“ Muriqi nicht auf Rain verlassen und schon gar nicht an das letzte Spiel in Grünwald denken. „Unser Thema ist nur Kirchanschöring“, sagt der Ismaninger Trainer, „denn wir wollen nicht wie in der letzten Saison am Ende noch Druck haben.“ Muriqi erinnert sich noch an das 0:0-Gewürge mit dem bereits abgestiegenen Kirchheimer SC, als sein Team fast noch in die Relegation musste. Dieses Wochenende haben die Ismaninger nun quasi einen ersten Matchball für die vorzeitige Rettung.

Zuletzt waren die Duelle gegen Kirchanschöring aber für den FC Ismaning keine Freudenfeste. Mit 0:1 und 0:3 gingen die jüngsten beiden Partien verloren und davor gab es ein 0:0. Das letzte Tor gegen die Kicker aus Ostbayern gelang im März 2023, aber da gewannen die Blau-Weißen auch 3:2 auswärts. Muriqi ist überzeugt, dass der FCI mit einer ähnlichen Leistung wie zuletzt der 3:1-Gala gegen Aufstiegsaspirant Pipinsried auch bei dieser Aufgabe bestehen kann gegen eine im gesicherten Mittelfeld stehende Mannschaft.

Zuletzt überraschte der FCI-Trainer mit dem Wechsel im Sturm zu Alekzandar Sinabov, der gegen Pipinsried doppelt traf. Diesmal dürfte es vorne keine neue Bauchentscheidung geben: „Wir brauchen wieder einen Stürmer mit viel Laufarbeit und körperlichem Dagegenhalten.“ Deshalb könnte die Partie in Kirchanschöring wieder auf Sinabov zugeschnitten werden. Und wenn der FCI noch einmal den Leistungszenit schafft, dann winkt ein entspanntes Saisonende.