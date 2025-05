FC Iserlohn: Kurzes Niggemann-Engagement - neue interne Lösung

In der Lokalpresse "IKZ" wird spekuliert, dass Niggemann möglicherweise Borchmann folgt. „Ich habe sechs Jahre mit Max zusammengearbeitet. Es ist kein Geheimnis, dass wir eng miteinander befreundet sind und in engem Austausch zueinander stehen. Die Entscheidung, ob ich in Dortmund wieder sein Co-Trainer werde, treffen aber nicht Max und ich alleine", so Niggemann.