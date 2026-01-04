FC Internationale Berlin triumphiert beim Schneider-Cup in Beelitz

Ein Turnier mit klarer Struktur und hohem Tempo

Der Schneider-Cup ist konsequent aufgebaut. Zwei Fünfergruppen bilden die Vorrunde, danach folgt ein verzweigter Weg aus Play-offs, Halbfinals und Platzierungsspielen. Jede Partie dauert zwölf Minuten, ein Zeitfenster, das Konzentration erzwingt und Fehler sofort sichtbar macht. Der Turnierverlauf gleicht einem stetigen Druckaufbau, bei dem selbst kleine Nachlässigkeiten ganze Spieltage entscheiden.

Gruppe A: Babelsberg setzt früh Maßstäbe

In der Gruppe A übernimmt der SV Babelsberg 03 von Beginn an die Kontrolle. Vier Siege aus vier Spielen und ein Torverhältnis von 16:1 markieren eine makellose Vorrunde. Der 3:0-Erfolg gegen die SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht, das 3:0 gegen den VfB Steinhöfel und der klare 8:0-Sieg gegen UFK Potsdam 08 unterstreichen die Dominanz. Auch gegen den Gastgeber SG Blau-Weiß Beelitz behauptet sich Babelsberg mit 2:1.

Beelitz selbst sichert sich mit drei Siegen Rang zwei. Erfolge gegen Steinhöfel (2:1), UFK Potsdam 08 (1:0) und Ludwigsfelde/RSV Eintracht (3:1) tragen das Team stabil durch die Vorrunde. Ludwigsfelde/RSV Eintracht wird Dritter, Steinhöfel Vierter, UFK Potsdam 08 bleibt punktlos.

Gruppe B: Miersdorf/Zeuthen bleibt makellos

Auch die Gruppe B hat eine klare Spitze. Der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen gewinnt alle vier Spiele und kommt mit 6:2 Toren auf zwölf Punkte. Siege gegen den FC Internationale Berlin (1:0), FSV Forst Borgsdorf (1:0), die zweite Mannschaft der SG Blau-Weiß Beelitz (2:1) und SpG Klosterdorf/Reichenberg (2:1) zeigen ein Team, das wenig zulässt und genau im richtigen Moment zuschlägt.

Dahinter entwickelt sich ein enges Rennen. Der FC Internationale Berlin und die SpG Klosterdorf/Reichenberg kommen jeweils auf fünf Punkte. Borgsdorf landet mit drei Punkten auf Rang vier, Beelitz Schwarz wird Fünfter.

Play-offs und erste Brüche im Turnierbild

Nach der Vorrunde beginnen die direkten Duelle. Steinhöfel setzt sich mit 1:0 gegen Klosterdorf/Reichenberg durch, Ludwigsfelde/RSV Eintracht gewinnt im Neunmeterschießen gegen Forst Borgsdorf. Schon hier zeigt sich, wie schmal der Grat zwischen Weiterkommen und Ausscheiden ist.

Halbfinale: Favoriten geraten unter Druck

Im ersten Halbfinale trifft der Gastgeber SG Blau-Weiß Beelitz auf den SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen. Der Gruppensieger aus B setzt sich mit 2:0 durch und zieht ins Finale ein. Das zweite Halbfinale bringt eine Zäsur: Der SV Babelsberg 03, bis dahin ohne Gegentor, scheitert mit 1:3 am FC Internationale Berlin. Die makellose Vorrunde schützt Babelsberg nicht mehr – der K.-o.-Modus kennt keine Erinnerung.

Platzierungsspiele: Entscheidungen bis zum Schluss

Im Spiel um Platz sieben setzt sich Forst Borgsdorf im Neunmeterschießen gegen Klosterdorf/Reichenberg durch. Platz fünf geht an die SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht nach einem 2:1 gegen Steinhöfel. Das Spiel um Platz drei wird zum emotionalen Höhepunkt für den Gastgeber: Die SG Blau-Weiß Beelitz gewinnt im Neunmeterschießen mit 4:3 gegen den SV Babelsberg 03 und belohnt sich für einen intensiven Turniertag.

Finale: Nerven entscheiden den Titel

Das Endspiel zwischen dem SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen und dem FC Internationale Berlin hält, was der Turnierverlauf verspricht. In zwölf Minuten regulärer Spielzeit fällt keine Entscheidung, beide Teams agieren kontrolliert, defensiv aufmerksam und ohne unnötiges Risiko. Im anschließenden Neunmeterschießen behält der FC Internationale Berlin die größere Ruhe und gewinnt mit 2:1 das Finale. Der Titel geht damit an ein Team, das sich im Verlauf des Tages stetig gesteigert hat.