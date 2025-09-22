FC Inter Mainz überrascht Saulheimer Zweite

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost wurden am zurückliegenden Wochenende sieben Partien ausgetragen. Zudem wurde in der vergangenen Woche eine Begegnung nachgeholt.

VfB-Trainer Marcel Baumgärtner berichtete: „Es war ein sehr kontrolliert und dominant geführtes Spiel von uns. Wir haben aus den Fehlern der letzten Woche gelernt und uns erstmal auf die Defensive konzentriert. Das hat meine Manschaft auch überragend gut umgesetzt und dann auch hochverdient gewonnen. Normalerweise müssen wir früher höher führen und den Sack damit zu machen. Das haben wir leider versäumt. So kann es aber gerne weitergehen.” Der Bodenheimer Niclas Schenk machte mit drei Toren in den Schlussphasen der ersten und zweiten Halbzeit auf sich aufmerksam.

Die TSG sorgte schon im ersten Spielabschnitt für klare Verhältnisse - allen voran Clemens Fränzl, dem ein Hattrick gelang. „In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht. Mit viel Ballbesitz haben wir 1817 gar nicht ins Spiel kommen lassen. Geduldig haben wir auf Lücken gewartet und dann konsequent unsere Chancen verwertet. Der Gegner ist verbessert aus der Pause gekommen, während wir - mit der deutlichen Führung im Rücken - leider nicht mehr als das Nötigste getan haben. Erst in den letzten 20 Minuten haben wir das Spiel wieder kontrolliert und es dann souverän zu Ende gespielt”, teilte TSG-Trainer Andreas Herget mit.

FSG Jugenheim/Partenheim - TSV Mainz-Ebersheim 2:4 (1:1)

Manuel Tonellier, Co-Trainer des TSV, fasste sich kurz: „Trotz Dauerregens, schweren Geläufs und einiger Ausfälle hat unsere Mannschaft Kampfgeist gezeigt und sich mit einem 4:2-Arbeitssieg drei verdiente Punkte geholt.”

Die FSG bestätigte den 4:1-Heimerfolg gegen den FC Lörzweiler nicht. FSG-Spielertrainer Manuel Helmlinger sagte zur Partie, die am vergangenen Donnerstag ausgetragen wurde: „Die ersten 15 bis 20 Minuten ist Lörzweiler besser im Spiel gewesen und auch verdient in Führung gegangen. Nach zehn Minuten haben wir etwas umgestellt, wodurch unser Spiel direkt besser geworden ist und wir immer spielbestimmender geworden sind. Mit einem schönen Treffer aus 20 Metern von Qureshi zur 3:1-Führung ist es in die Halbzeit gegangen. Nach dem 4:1 haben wir weiter gut den Ball laufen lassen und souverän gewonnen.”

Tore: 0:1 Aaron Krüger (30.), 1:1, 2:1 Philip Krichten (34., 57.), 2:2, 2:3 David Lennart Matzon (63., per Kopf; 73.), 2:4 Daniel Berkes (82.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für P. Krichten (FSG Jugenheim-Partenheim) wegen Ballwegschießens (80.)

Spvgg. Essenheim – UDP Mainz 3:0 (0:0)

Spvgg-Trainer Kevin Tscheuschner äußerte sich wie folgt: „In der ersten Halbzeit ist es einfach kein gutes Spiel von uns gewesen - zu wenig Einsatz und Wille in allen Bereichen. Der letzte Pass und die letzte Entscheidung im gefährlichen Drittel haben gefehlt, sodass es nur mit einem 0:0 in die Pause gegangen ist. In der zweiten Hälfte haben wir es besser gemacht und auch die richtigen Entscheidungen getroffen, sodass ein Elfmeter der Knotenlöser war. Wir haben danach unser Spiel durchgedrückt und verdient 3:0 gewonnen. Kompliment an den Gegner, der trotz vieler Ausfälle eine kämpferisch gute Leistung gezeigt hat.”

Tore: 1:0 Patrick Schlömer (49., FE), 2:0 Sven Planer (56.), 3:0 Pedro Mina Alves (66.)

FC Inter Mainz – FSV Saulheim II 3:2 (1:1)

„Gleiches System, gleiche Taktik, gleiche Verhaltensweisen der Spieler auf dem Platz. So hatte es den Anschein. Spannende Zweikämpfe und Spielkombinationen sowie Torchancen auf beiden Seiten. Die Tore der beiden Mannschaften sind alle herausgespielt worden. Ein richtig gutes und spannendes Spiel bis zur letzten Minute”, resümierte FC-Trainerin Beate Kiss.

Tore: 1:0 Philipp Lutzenburg (19., per Kopf), 1:1 Elvis Jashanica (37.), 2:1 Anton Philipp Steiner (51.), 3:1 Cristhian Calderon (73.), 3:2 Gabriel Schwarz (87.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für FC Inter Mainz (57.)

FVgg. Mombach – FC Lörzweiler 5:4 (2:3)

FVgg-Trainer Dominik Moser gab zu Protokoll: „Wir konnten endlich das auf dem Platz umsetzen, was wir seit Wochen trainieren. Durch das 0:1 haben wir erstmal einen Nackenschlag bekommen. Dann sind wir sehr stark zurückgekommen und haben schnell das 2:1 gemacht.” Trotz des Führungswechsels vor der Pause zu Gunsten des FCL seien die 03er erneut gut zurückgekommen und hätten durch eine „Druckphase” den Weg zum Sieg geebnet. „Es war eine aufopferungsvolle und gute Leistung. Unterm Strich ein verdienter Sieg”, so Moser abschließend. Der Mombacher Tonyo Fakas erzielte vier Tore und erhielt zu allem Überfluss noch eine Zeitstrafe in der Schlussphase der Partie.

Tore: 0:1 Eigentor von David Vankirk (9.), 1:1, 2:1 Tonyo Fakas (11., 19.), 2:2 David Kraft (21.), 2:3 Oliver Lucas Michel (45.), 3:3 Eigentor von Colin Albert (55.), 4:3, 5:3 T. Fakas (63., 74.), 5:4 Julius Cornelius Tschilke Edler von (90.+2), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für T. Fakas (80./FVgg. Mombach)

1. FC Nackenheim – FSV Oppenheim II 7:1 (5:1)

„Am Anfang haben wir ein bisschen gepennt – beim 0:1. Da waren wir nicht geordnet. Danach hat es einen kurzen Moment gedauert, aber dann hatten wir das Spiel voll im Griff und haben am Ende – auch in der Höhe verdient – mit 7:1 gewonnen”, so das Fazit des FC-Spielertrainers Norman Loos, der ein Sonderlob an den auf ungewohnter Sechser-Position eingesetzten Marius Hayn – welcher eigentlich offensiver zum Zuge kommt - auf Grund eines „überragenden Spiels” verteilte.

Tore: 0:1 Jonas Gill (2.), 1:1 Marc-Kevin Marx (13.), 2:1 Niclas Dechent (17.), 3:1, 4:1 Pietro-Danilo Siragusa (23., 30.), 5:1 M.-K. Marx (37.), 6:1 Louis Meyer (62.), 7:1 Norman Loos (72., direkt verwandelter Eckball), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für 1. FC Nackenheim (89.)