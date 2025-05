FC Inning erreicht Relegation zur Kreisklasse – Langengeislinger Reserve verpasst Wiederaufstieg

Drin, aber zählt nicht: Das Tor für den FC Inning wurde wegen eines vorangegangenen Foulspiels nicht gegeben. So musste Eittings Keeper Manuel Klinger (orange) nicht hinter sich greifen. – Foto: Günter Herkner

Der FC Inning hat die Relegation zur Kreisklasse erreicht. Der entscheidende Sieg über den FC Eitting II gelang mit Willenskraft.

Meister Altenerding II feiert standesgemäßen Erfolg SpVgg Altenerding 2 – TSV St. Wolfgang 2 6:0 (3:0): Meister Altenerding 2 fuhr gegen Absteiger St. Wolfgang 2 einen standesgemäßen 6:0-Erfolg ein. Die SpVgg schonte zwar einige Spieler und setzte Akteure aus der Dritten und dem Nachwuchs ein, trotzdem war es eine eindeutige Angelegenheit. Oder wie es Altenerdings Fußball-Chef Andreas Heilmaier formulierte: „Es war ein besseres Freundschaftsspiel, bei beiden Teams hat man gemerkt, dass es um nichts mehr ging.“ So musste Schiedsrichter Leon Bagnato keine einzige persönliche Strafe aussprechen. Tiago Cardante Rodrigues (23.), Patrick Emberger (29.) und Jeremy Bauer (37.) legten bis zur Pause ein 3:0 vor. Kirubel Getnet (56.) und Adrian Felsner (64,) erhöhten auf 5:0, ehe noch einmal Felsner erfolgreich war (73.), „mit dem schönsten Tor des Tages“, so Heilmaier. „Er hat den Torwart nach einer Flanke mit einem Kopfball-Heber bezwungen.“

FC Schwaig II verliert deutlich FC Schwaig 2 - FC Finsing 2 1:4 (1:1): Schon in den ersten Minuten lag die Schwaiger Führung in der Luft: Luis Ropero lief alleine auf Gäste-Keeper Tobias Forchhammer zu, der aber souverän parierte. Wenig später fiel das 1:0 für die Gastgeber: Lukas Kern kombinierte sich mit David Jeschonek durchs Mittelfeld, und Jeschonek netzte ein. Finsing fand aber immer besser in die Partie. Nach einer Ecke konnten die Gastgeber den Ball im Strafraum nicht klären, sodass Avdyl Miftari ihn ins Tor stocherte (33.). Nach der Pause ließen die Gäste nicht locker, und Dominik Ertl erzielte in der 49. Minute das 2:1. Der FC Schwaig versuchte alles, um das Blatt nochmal zu wenden, aber Miftari köpfte nach einer Ecke zum Finsinger 3:1 ein. Luca Kleiner markierte per Konter den 4:1-Endstand. „Hätten wir so weitergespielt wie in den ersten 20 Minuten, wäre da was Zählbares dabei gewesen“, meinte FCS-Trainer Matthias Foltin.

SG Hörlkofen-Wörth deutlich überlegen gegen Eichenkofen SpVgg Eichenkofen – SG Hörlkofen-Wörth 1:4 (0:3): Schon in der ersten Hälfte zeigte sich die Überlegenheit der SG deutlich. In der 24. Minute zog Korbinian Nußrainer aus 16 Metern ab, und der abgefälschte Schuss landete im Tor. Nur wenig später verwandelte Tamino Luidinant eine Ecke direkt zum 2:0. Noch vor der Pause erhöhte Rubin Luidinant auf 3:0. Nach dem Wechsel versuchte es die SpVgg immer wieder mit langen Bällen in die Spitze, jedoch ohne Erfolg. In der 60. Minute segelte dann ein Freistoß von Nußrainer aus 50 Metern ins lange Eck, und der SG war der Sieg nicht mehr zu nehmen. In der Schlussphase gelang den Gastgebern noch der Ehrentreffer. Nach einem Konter schlenzte Lukas Ippisch den Ball ins Netz. „Hörlkofen war einfach besser als wir”, so SpVgg-Sprecher Jonas Ippisch.

FC Langengeisling II verpasst Aufstiegsrelegation SpVgg Langenpreising – FC Langengeisling 2 0:1 (0:0): So richtig freuen konnte sich die Langengeislinger Zweite nicht über ihren knappen Erfolg in Langenpreising. Da nämlich Inning ebenfalls gewonnen hatte, ist der Relegationszug für den FCL abgefahren. „Es war insgesamt ein ausgeglichenes Spiel“, analysierte Langenpreisings Co-Trainer Rainer Schmidmüller die Partie. „In der ersten Halbzeit hatten wir zwei gute Chancen, doch haben wir das Tor leider nicht gemacht.“ Christian Kirtzel setzte einen Kopfball an den Pfosten, und Christoph Niedermüller, der allein durch war, legte sich den Ball zu weit vor, sodass Geislings Torwart Alex Strecker klären konnte. Das Tor des Tages durch Jan Kern fiel nach einer guten Stunde. „Da waren wir bei einem Angriff aufgerückt und sind ausgekontert worden“, erzählte Schmidmüller.