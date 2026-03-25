FC Ingolstadt vs. SSV Ulm: Testspiel im Liveticker von Isaija Zecevic · Heute, 11:04 Uhr · 0 Leser

Auf wen setzt Pavel Dotchev im Testspiel gegen Ingolstadt? – Foto: Imago Images

Heute, 13:00 Uhr FC Ingolstadt 04 Ingolstadt SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 13:00 live PUSH

Wir berichten im Liveticker! Am heutigen Mittwoch kommt es am Audi Sportpark zu einem interessanten Testspiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem SSV Ulm. Anpfiff ist um 13:00 Uhr auf Trainingsplatz 4 – der Eintritt für Zuschauer ist frei. Beide Vereine nutzen die anstehende Länderspielpause, um im Rhythmus zu bleiben und weiteren Spielern Einsatzzeit zu geben. Für das Team von Trainerin Sabrina Wittmann ist es eine gute Gelegenheit, Abläufe zu festigen und verschiedenen Profis Spielpraxis zu verschaffen.

Das Duell hat dabei eine besondere Bedeutung: Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison. In der Hinrunde setzten sich die Schanzer klar mit 4:1 durch. Zudem steht bereits das nächste Pflichtspiel an – am kommenden Sonntag gastiert der FC Ingolstadt zum Abschluss des 29. Spieltags der 3. Liga im Donaustadion beim SSV Ulm. Nur wenige Tage später kommt es nun also erneut zum direkten Vergleich – diesmal im Rahmen eines Testspiels. Besonders spannend wird sein, auf welche Drittliga-Profis Trainer Pavel Dotchev setzt und wie beide Mannschaften rotieren.