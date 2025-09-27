FC Ingolstadt verspielt Führung bei Spitzenreiter Duisburg

Am Samstag um 14:00 Uhr steht für den FC Ingolstadt 04 das Auswärtsspiel beim MSV Duisburg in der Schauinsland-Reisen-Arena an. Die Schanzer treffen dabei auf einen absolut selbstbewussten Aufsteiger, der mit der Euphorie des Aufstiegs im Rücken eine brutal starke Saison spielt.

Cheftrainerin Sabrina Wittmann zeigte sich in der Pressekonferenz respektvoll gegenüber dem Gegner: „Die Euphorie und das Selbstbewusstsein vom Aufstieg sieht man auch im Duisburger Spiel. Gleichzeitig hat sich die Mannschaft zum guten Kern der letzten Saison auch nochmal gut verstärkt.“

Eine besondere Note erhält die Partie durch Patrick Sussek, der als ehemaliger Schanzer nun das Trikot des MSV trägt. „Mich freut es natürlich, dass es für ihn so gut läuft“, sagte Wittmann. „Ich glaube aber, dass es für uns wichtiger ist, uns auf unser Spiel zu konzentrieren.“

Nach sechs Siegen in Serie musste der MSV am letzten Spieltag einen ersten Punktverlust hinnehmen. Gegen Aufsteiger Havelse setzte es ein 1:1-Unentschieden. Auch die Schanzer konnten am vergangenen Wochenende nicht gewinnen und mussten sich mit einem 0:0 gegen Wiesbaden begnügen. Gelingt der Wittmann-Elf die Überraschung in Duisburg? Wir berichten im Live-Ticker.