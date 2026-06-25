FC Ingolstadt U21 geht mit neuem Trainer in die Bayernliga-Saison

Kevin Ulrich betreut in der neuen Bayernliga-Saison die Talente des FC Ingolstadt. – Foto: Jürgen Meyer

Die U21 des FC Ingolstadt geht mit einem neuen Trainer in die anstehende Saison 2026/27 in der Bayernliga Nord: Kevin Ulrich , der zuletzt die U19 des FCI coachte, rückt auf und übernimmt den Posten von Oliver Gorgiev. Bemerkenswert: Trotz seiner erst 30 Jahre ist Ulrich, der die A+-Lizenz vorweisen kann, bereits seit über elf Jahren in verschiedenen Trainerpositionen bei den Jungschanzern tätig.

Kevin Ulrich freut sich auf seine neue Herausforderung: "In meiner bisherigen Zeit im Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt 04 durfte ich eine Vielzahl an sehr wertvollen Erfahrungen sammeln und mich sowohl fachlich wie auch persönlich stetig weiterentwickeln. Nachdem ich viele der Jungs in der Vergangenheit bereits begleiten durfte, freue ich mich nun sehr ihnen beim Schritt in den Herrenbereich zur Seite stehen zu können. Wir haben den Charakter der U21 bewusst verändert, die in Zukunft noch jünger und ausgerichteter für die Entwicklung unserer Talente stehen wird. Die Bayernliga ist für eine sehr junge Mannschaft eine große Herausforderung, aber auch eine tolle Entwicklungsplattform. Im engen Austausch mit dem Trainerteam der ersten Mannschaft wollen wir durch unsere Arbeit möglichst vielen Jungschanzern den Weg zu den Profis ermöglichen."



Mit seinem neuen Team bereitet sich Ulrich im Moment intensiv auf die neue Saison in der Bayernliga Nord vor. Zwei Testspiele hat der Ingolstädter Nachwuchs bereits absolviert. Gegen den Landesligisten Manching (1:2) und gegen den Regionalligisten Eichstätt (0:1) setzte es jeweils zwei knappe Niederlagen.