FC Ingolstadt stürzt Energie Cottbus ins Tal der Tränen

Bitterer Nachmittag für Energie Cottbus. Durch die 1:4-Heimniederlage hat die Mannschaft von "Pele" Wollitz auf der Zielgeraden Rang drei und die Relegation zur 2. Bundesliga verpasst. Die Schanzer gewinnen am Ende klar in der Lausitz.

Cottbus – Es ist das wohl heißeste Spiel am letzten Spieltag der 3. Liga: Der FC Ingolstadt gastiert am 17. Mai bei Energie Cottbus , die ihre Aufstiegschancen am Leben halten wollen.

„Mir ist durchaus bewusst, dass wir auf sehr motivierte Cottbuser treffen werden“, sagte FCI-Trainerin Sabrina Wittmann im Vorfeld des Spiels. „Wir treten gegen eine eingespielte Truppe an, die ihre Abläufe kennt und unglaublich viel in beide Richtungen investiert. Außerdem ist die Mannschaft fleißig und fühlt sich mit dem Ball gut – das ist schon eine Wucht, auf die wir treffen werden.“

Die Wucht von Cottbus wird am Samstag wohl noch einmal besonderer sein. Um 11 Uhr starten die Energie-Fans einen Fanmarsch zum Stadion, denn es steht einiges auf dem Spiel.

„Tabellenplatz tut weh“: Kriselnder FC Ingolstadt will Energie Cottbus schlagen

Vor dem Saisonfinale steht Cottbus in der Tabelle der 3. Liga punktgleich mit Saarbrücken da – und steht allein aufgrund des besseren Torverhältnis vor den Saarländern auf Platz drei. Heißt: Holt die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz ein besseres Ergebnis als zeitgleich Saarbrücken, spielt sie in der Relegation zur 2. Bundesliga.

Beim FC Ingolstadt entscheidet das Spiel lediglich über die Abschlussplatzierung. Durch zuletzt sechs sieglose Spiele in der 3. Liga rutschten die Schanzer auf Tabellenplatz elf ab. „Der aktuelle Tabellenplatz tut schon auch weh. Deshalb wollen wir am Samstag alles dafür tun, das nicht so stehenzulassen. Wir möchten am Wochenende punkten, das Bild etwas geraderücken und unseren Anspruch nochmal hochfahren." Anpfiff in Cottbus ist um 13:30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.