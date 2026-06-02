FC Ingolstadt: Rigo Hof wird Koordinator für Scouting und Kaderplanung

Viel Erfahrung für die Schanzer: FCI verpflichtet Rigo Hof – Foto: FC Ingolstadt 04

Der 55-Jährige kann auf einen großen Erfahrungsschatz im Profifußball mit vielen unterschiedlichen Facetten zurückblicken. Als Spieler lief Hof für die U18-Nationalmannschaft des DFB auf und wurde zudem A-Junioren-Vizemeister mit dem 1. FC Nürnberg, ehe er beim FC Augsburg seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Im Anschluss an sein verletzungsbedingtes Karriereende war er jahrelang als Berater sowie im Scouting-Bereich tätig. Darüber hinaus sammelte der ehemalige Mittelfeldakteur beim BC Augsburg, dem TSV Rain/Lech und dem TSV 1861 Nördlingen wertvolle Erfahrungen als Cheftrainer.

Präsident Peter Jackwerth: „Nach einer sorgfältigen Analyse, die auf Basis interner und externer Gespräche sowie unter Berücksichtigung verschiedener Szenarien erfolgt ist, haben wir die Entscheidung getroffen, den Bereich Scouting und Kaderplanung neu aufzustellen. Mit Rigo Hof, der hierbei künftig als Koordinator tätig sein wird, konnten wir einen ersten wichtigen Baustein legen. Er vereint die Perspektiven eines ehemaligen Spielers, Scouts und Trainers, wodurch er genau die Kompetenzen und Erfahrungen mitbringt, die für diese Aufgabe von großer Bedeutung sind. Ein weiterer entscheidender Schritt für die künftige sportliche Ausrichtung wird in den nächsten Wochen mit der Bekanntgabe eines Gesamtverantwortlichen für den Sport erfolgen.“