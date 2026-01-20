FC Ingolstadt: Emilio Kehrer kommt per Leihe von Willem II Tilburg

Der 23-jährige Flügelspieler genoss seine fußballerische Ausbildung unter anderem in der Jugend des SC Freiburg. Mit der Zweitvertretung der Breisgauer feierte der Rechtsfuß 2021 die Regionalliga-Meisterschaft und hatte mit 13 Torbeteiligungen in 26 Partien entscheidenden Anteil am Aufstieg in die 3. Liga, wo er anschließend weitere 30 Spiele (vier Tore, drei Assists) für den Sportclub absolvierte und sich dabei für den belgischen Erstligisten Cercle Brügge empfahl. Nach einem Jahr in der Jupiler Pro League sowie einer weiteren Saison auf Leihbasis bei KMSK Deinze zog es den Offensivakteur im Sommer 2024 in die Eredivisie zu Willem II Tilburg. Dort lief der frühere deutsche U20-Nationalspieler unter anderem gemeinsam mit Dennis Kaygin auf, dem er nun nach insgesamt 35 Begegnungen für Tilburg leihweise nach Oberbayern folgt

„Ich freue mich sehr, wieder in Deutschland zu sein. Der Austausch im Vorfeld mit den Verantwortlichen, aber auch mit meinem ehemaligen Mitspieler Dennis Kaygin war sehr positiv er hat mir viel Gutes über den Verein erzählt und mich in meiner Entscheidung bestärkt. Umso größer ist nun die Vorfreude darauf, ab sofort das Schanzer Wappen auf der Brust zu tragen“, so die neue Nummer 44 des FCI.



„Emilio ist auf verschiedenen Positionen im Angriff einsetzbar und bietet uns dadurch zusätzliche Möglichkeiten im Offensivbereich. Zu seinen Stärken zählen ein hohes Tempo sowie die Qualität im Eins-gegen-Eins. Darüber hinaus bringt er Erstliga-Erfahrung aus den Niederlanden und Belgien mit. Wir sehen in ihm einen Spieler, der nicht zuletzt aufgrund seines Potenzials bei uns nachhaltig eine wichtige Rolle einnehmen kann“, erklärt Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer.