FC Ingolstadt 04 verpflichtet Offensivtalent Sejdo Durakov

– Foto: FC Ingolstadt 04

Der gebürtige Augsburger durchlief zunächst die Nachwuchsabteilung des FC Augsburg, ehe er sich 2018 dem FC Bayern Campus anschloss. Dort wurde der Rechtsaußen über mehrere Jahre ausgebildet und sammelte wertvolle Erfahrungen auf höchstem Nachwuchsniveau. Zur vergangenen Saison wechselte Durakov nach Erfurt, wo er bereits 26 Partien in der Regionalliga Nordost absolvierte. Dabei gelangen ihm ein Treffer sowie eine Vorlage. Darüber hinaus trägt der variabel einsetzbare Offensivspieler das Trikot der nordmazedonischen U21-Nationalmannschaft.

Rigo Hof, Koordinator für Scouting und Kaderplanung des FC Ingolstadt 04, erklärt: „Sejdo ist ein junger Spieler mit einem spannenden Profil und großem Entwicklungspotenzial. Er bringt viel Dynamik, Tempo und eine sehr gute fußballerische Ausbildung mit. Besonders überzeugt hat uns seine Bereitschaft, intensiv gegen den Ball zu arbeiten und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns die richtigen Rahmenbedingungen vorfinden wird, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.“

Auch Sejdo freut sich auf seine neue Aufgabe bei den Schanzern: „Der FC Ingolstadt 04 hat sich von Beginn an sehr um mich bemüht und mir einen klaren sportlichen Weg aufgezeigt. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren offen und wertschätzend, sodass ich schnell das Gefühl hatte, hier genau richtig zu sein. Ich freue mich darauf, meine neuen Mitspieler kennenzulernen, mich jeden Tag weiterzuentwickeln und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen.“