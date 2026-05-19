FC Ingolstadt 04 und FRANKEN BRUNNEN setzen Zusammenarbeit fort

FC Ingolstadt 04 und FRANKEN BRUNNEN setzen Zusammenarbeit bis mindestens 2029 fort – Foto: FC Ingolstadt 04

Bereits seit Beginn der Saison 2020/21 stattet FRANKEN BRUNNEN die FCI-Profimannschaft, die Schanzerinnen, den gesamten Nachwuchsbereich sowie die Audi Schanzer Fußballschule mit Mineralwasser aus. Darüber hinaus ist die Marke bei Heimspieltagen im Audi Sportpark und auf den Kommunikationskanälen der Schwarz-Roten präsent.

Florian Günzler, Geschäftsführer für Finanzen und Organisation beim FC Ingolstadt 04: „Wir sind sehr glücklich, die erfolgreiche und vertrauensvolle Partnerschaft mit FRANKEN BRUNNEN langfristig fortzuführen. Die Zusammenarbeit basiert seit vielen Jahren auf großer Verlässlichkeit, starker Verbundenheit zur Heimatregion und gemeinsamen Werten, was die Kooperation für uns umso wertvoller macht. Deshalb freuen wir uns, den gemeinsamen Weg mit unserem treuen Partner auch in Zukunft weiterzugehen.“

Markus Humpert, Geschäftsführer der FRANKEN BRUNNEN GmbH & CO. KG, zeigt sich ebenso erfreut: „Mit dem FC Ingolstadt 04 verbindet uns seit Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die von gegenseitiger Wertschätzung und gemeinsamen Überzeugungen geprägt ist. Umso mehr freuen wir uns, die Kooperation vorzeitig bis 2029 zu verlängern. Besonders wichtig ist für uns dabei, dass wir mit unserem Engagement nicht nur die Profimannschaft, sondern auch die Schanzerinnen, die Jungschanzer sowie die Audi Schanzer Fußballschule unterstützen können.“