FC Ilsetal verabschiedet mehrere Spieler

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga vollzieht der FC Ilsetal erste personelle Veränderungen. Drei Spieler der 1. Herrenmannschaft verlassen den Verein, zudem reduziert ein weiterer Akteur künftig seine sportliche Belastung. Der Klub bedankt sich zudem bei mehreren Unterstützern aus dem Umfeld.

Der FC Ilsetal hat im Rahmen seines Saisonabschlusses mehrere Personalentscheidungen bekanntgegeben und sich zugleich bei zahlreichen Akteuren für deren Engagement in der abgelaufenen Spielzeit bedankt. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga steht damit ein erster sichtbarer Umbruch in der Mannschaft an.

Aus dem Kader der 1. Herrenmannschaft werden Julian Blume, Collin Dellert und Jasper Seifried den Verein verlassen. Während Dellert und Seifried künftig bei der FG Vienenburg/Wiedelah spielen werden, zieht sich Blume vorerst aus dem aktiven Fußball zurück und legt eine Pause ein.

Ebenfalls eine Veränderung gibt es bei Nils „Schlochti“ Schlochtermeyer. Er wird künftig kürzertreten und den Verein vor allem in der 2. Herrenmannschaft unterstützen.

Neben den Abgängen rückte der FC Ilsetal im Rahmen des Saisonabschlusses insbesondere auch den Dank an Personen aus dem erweiterten Mannschaftsumfeld in den Fokus. So wurden die Koordinationstrainerin Katharina Wilkens, Physiotherapeut Stephan Wilkens sowie Manfred Wistuba, der die Mannschaft als Co- und Interimstrainer begleitete, für ihren Einsatz gewürdigt.

Auch Christiane und Klaus, die als Sportheimpächter in Börßum seit Jahren eng mit dem Vereinsleben verbunden sind, erhielten eine besondere Anerkennung für ihre kontinuierliche Unterstützung.

Der Verein betonte in seiner Mitteilung den Dank an alle Spieler und Unterstützer für ihren Einsatz im Trikot des FC Ilsetal sowie rund um die Mannschaft. Gleichzeitig wünscht der Klub allen Beteiligten für die Zukunft – sportlich, beruflich und privat – alles Gute.