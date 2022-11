FC Illdorf - VFR Neuburg II 5:0 (1:0)

In der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Eine konnte aber Thomas Flath nach einer Standardsituation zum 1:0-Pausenstand nutzen (41). Nach der Pause drehte der FCI auf und der unbedingte Siegeswille war der Truppe von Alex Gerbl sichtlich anzusehen. In der 53. Minute erzielte Rene Reiter nach schönem Pass von Maxi Landes das 2:0. Zehn Minuten später erzielte wieder Rene Reiter mit einem Kopfball gegen die Laufrichtung des Keepers das 3:0 (60.). Einen Bock der Hintermannschaft der Gaste konnte Rene Reiter mit seiner dritten Tor (74.) an diesem Nachmittag zum 4:0 vollenden und besiegelte so den verdienten Sieg der Heimmannschaft. In der 77. Minute schoss Markus Martin nach schöner Vorlage von Thomas Flath den 5:0-Endstand.