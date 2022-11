FC Illdorf - SV Bertoldsheim 1:1

Das Spitzenspiel der A-Klasse Neubure begann wie erwartet sehr intensiv. Beide Mannschaften waren von Beginn an höchst motiviert. Erste Chancen gab es bereits in der ersten Hälfte, allerdings konnte kein Team Zählbares hervorbringen. Das änderte sich in der 60. Minute, als die Gäste mit einem sehenswerten Freistoß von Philipp Stadler aus 23 Metern in Führung gingen. In der 69. Minute entschied der Unparteiische nach Foul an Tobias Habermeyer auf Strafstoß für Illdorf. Diesen verwandelte Stefan Eigen zum 1:1-Endstand. (fci)