FC Illdorf - SV Bayerdilling 4:1

Der FCI war ab der ersten Minute spielbestimmend und ließ den Gästen kaum eine Chance auf einen kontrollierten Spielaufbau. In der 25. Minute sorgte Spielertrainer Alex Gerbl durch einen direkt verwandelten Freistoß für die Führung. Dies war zugleich der Halb-zeitstand. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff brachte Jonas Meier nach Vorlage des starken Maximilian Landes die Hausherren mit 2:0 in Front. Nach einem guten Steckpass von Bayerdilling in der 72. Minute stand Florian Müller alleine vor dem FCI-Tor und schob locker zum 2:1 ein. In der 84. Minute machte Rene Reiter den Deckel drauf und erzielte nach Zuspiel von Stefan Eigen das 3:1. In der zweiten Minute der Nachspielzeit verwandelte Tobias Habermeyer einen fälligen Elfmeter zum 4:1-Endstand.