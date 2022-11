FC Illdorf - SG Edelshausen 1:0 (1:0)

Bereits in der fünften Minute brachte Tobias Habermeyer die Hausherren mit einem schönen Schlenzer aus 16 Metern ins untere rechte Toreck in Führung. Im weiteren Verlauf war beiden Mannschaften der sehr nasse Untergrund sichtlich anzumerken. Viele Ballverluste sowie Fouls prägten den gesamten Verlauf dieser Partie. In der 75. Minute mussten die Gäste zu zehnt weiterspielen, da der Schiedsrichter wegen eines gestreckten Fußes Rot zog. Die Gäste waren engagiert, hatten aber keine echte Torchance über 90 Minuten. Ersatzkeeper Sebastian Schiele hielt den Kasten der Hausherren sauber und vereitelte so die weni-den Halbchancen der Gäste. Er hielt somit die drei Punkte fest und garantierte den Heimerfolg für den FCI.