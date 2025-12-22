FC Iliria Göppingen: „Ohne Punktverlust an der Spitze“

Vizekapitän Shqiprim Nikci vom FC Iliria Göppingen äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Winterpause, zu einer makellosen Hinrunde in der Kreisliga B8 Neckar/Fils ohne Punktverlust, zu schweren Verletzungen, eiskalter Effizienz vor dem Tor und dem klaren Ziel, die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte zu holen.

Beim FC Iliria Göppingen kehrt nun kurz Ruhe ein. „Wir genießen jetzt erstmal die Winterpause“, sagt Vizekapitän Shqiprim Nikci. Der Blick ist dennoch bereits nach vorn gerichtet: „Wir wollen ab dem 01.02.2026 wieder angreifen.“ Die Ausrichtung für die Rückrunde ist damit frühzeitig klar.

Die Ausgangslage vor der Saison war von großer Motivation geprägt. „Nachdem wir vergangenen Sommer den Aufstieg in die Kreisliga A in der Relegation verpasst haben, hatten wir uns für diese Saison sehr viel vorgenommen“, erklärt Nikci. Ziel war es, die Vergangenheit aufzuarbeiten: „Wir wollten die Fehler, die wir in der letzten Saison gemacht haben, aufarbeiten und es dieses Jahr besser machen.“ Das Ergebnis ist beeindruckend: „Aktuell stehen wir ohne Punktverlust auf dem ersten Platz.“ Für den Vizekapitän ist das ein besonderer Moment: „Wir können stolz auf diese Leistung sein und wollen in der Rückrunde genauso weitermachen.“

Mehr Konsequenz im eigenen Spiel

Ein entscheidender Entwicklungsschritt liegt im eigenen Auftreten. „Wir hatten oft mit dem Problem zu kämpfen, dass wir uns dem Gegner angepasst haben“, beschreibt Nikci frühere Schwierigkeiten. Darunter habe das eigene Spiel gelitten: „Dadurch litt unser schnelles Passspiel, welches wir gewohnt sind.“ Gerade gegen defensive Gegner war das ein Thema: „Letzte Saison taten wir uns das ein oder andere Mal gegen tiefstehende Gegner schwer, Tore zu erzielen.“ In dieser Spielzeit zeigt sich ein anderes Bild: „Wenn man unser aktuelles Torverhältnis betrachtet, haben wir es dieses Jahr geschafft, noch eiskalter unsere Spielzüge zu Ende zu spielen.“

Schwere Ausfälle, starke Antwort

Trotz des sportlichen Laufs blieb Iliria nicht von Rückschlägen verschont. „Diese Saison sind wir leider von Verletzungen geplagt“, sagt Nikci. Besonders schwer wiegen die Ausfälle von Leistungsträgern. „Unser Kapitän Benjamin Elezaj zog sich zu Saisonbeginn einen Knorpelschaden zu.“ Hinzu kommt ein langfristiger Ausfall: „Unser Flügelstürmer Argjend Elezaj hat sich einen Kreuzbandriss erlitten und fällt auch seit Saisonbeginn aus.“ Auch weitere Probleme kamen hinzu: „Auch Ardijan Elezaj gehört zum Kreise der Verletzten und fiel immer wieder aufgrund einiger Verletzungen aus.“ Die Dimension dieser Ausfälle ist enorm: „Das sind zusammen kumuliert 91 Torbeteiligungen aus der vergangenen Saison, die weggefallen sind.“ Dennoch betont Nikci den Zusammenhalt: „Dennoch konnten wir diese Ausfälle als Mannschaft kompensieren und Woche für Woche unsere Punkte holen.“

Historisches Ziel fest im Blick

Für den weiteren Saisonverlauf gibt es keine Zweifel an der Zielsetzung. „Das Ziel ist klar“, stellt Nikci unmissverständlich fest. „Wir wollen im Sommer die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte gewinnen und den Wimpel nach Hause holen.“ Personelle Veränderungen sind möglich, werden aber bewusst nicht konkretisiert: „Hierzu halten wir uns noch bedeckt. Lasst euch überraschen.“ Auch in der Meisterfrage bleibt Iliria selbstbewusst: „Wir möchten den Meisterschaftskampf für uns entscheiden.“