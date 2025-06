FC Hüttisheim im 11:1-Torrausch, SV Thalfingen beeindruckt

SSG Ulm 99 II – SC Heroldstatt 1:3

Der SC Heroldstatt zeigte sich auswärts abgezockt und ließ keine Zweifel am Sieg aufkommen. Nicolas Ascher traf in der 30. Minute zur Führung. In der zweiten Hälfte war es Jonas Schmutz, der mit einem Doppelpack (65., 73.) die Partie entschied. Thomas Schmidt verkürzte für die SSG (77.), mehr war für die Gastgeber aber nicht drin.

KSC Ehingen (Donau) – SGM Schmiechtal/Alb I 1:0

Ein frühes Tor von Jurica Perak (11.) brachte dem KSC Ehingen einen knappen, aber verdienten Heimsieg. Danach verteidigten die Hausherren clever und ließen hinten nichts mehr zu.

SG Griesingen – TSV Allmendingen 6:0

Die SG Griesingen spielte sich in einen wahren Torrausch. Schon nach drei Minuten traf Peter Gobs zum 1:0 und avancierte zum Mann des Tages. Mit vier Treffern (3., 31./Foulelfmeter, 53., 63.) war er nicht zu stoppen. Timo Hildenbrand (45.) und ein Eigentor von Paul Fideler (83.) rundeten das Schützenfest ab.

TSV Blaubeuren – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 2:0

Der TSV Blaubeuren überzeugte mit Geduld und Effizienz. Robin Heckmann traf kurz vor der Pause per Foulelfmeter (44.). In der 65. Minute sorgte Tobias Söll für die Entscheidung.

TSV Erbach – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 0:1

Ein frühes Tor entschied die Partie: Steffen Braig brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung. In einer umkämpften Partie ließ die SGM danach nichts mehr anbrennen.

SG Alb Seissen/Suppingen – FV Schelklingen-Hausen 2:1

Spannung bis zum Schluss in dieser Partie: Andreas Buslaev brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung. Dann wurde es hektisch: Maximilian Puseljic sah in der 70. Minute Rot, Timm Bayer folgte mit Gelb-Rot (80.). Philipp Bohnacker glich für die SG in der 82. Minute aus, ehe Benjamin Melzner in der Nachspielzeit (90.+4) zum umjubelten 2:1 traf.

FC Hüttisheim – RSV Ermingen 11:1

Ein wahres Offensiv-Feuerwerk brannte der FC Hüttisheim ab. Bereits zur Pause führten die Hausherren klar. Marco Hahn (7., 17., 78.), David Janusz (21., 45.), Luis Schurr (33., 89.), Danijel Sutalo (39.), Andreas Wingerter (55.) sowie Micael da Silva Malheiro (64./Foulelfmeter, 72.) trafen für den FCH. Edison Cahani erzielte in der 57. Minute den Ehrentreffer für RSV Ermingen.

SG Oberdischingen/Ersingen – SV Pappelau-Beiningen 4:4

Ein furioses Hin und Her erlebten die Zuschauer in dieser torreichen Partie. Yannick Hofmann brachte den SV früh in Führung (3.), ehe Raphael Schirmer (12.) ausglich. Agon Hehl (33.) und Nico Koch (38.) sorgten für den nächsten Zwischenstand. In der zweiten Hälfte trafen André Demartin (59.), erneut Agon Hehl (66.) und wiederum Yannick Hofmann (77.), ehe Raphael Schirmer in der 82. Minute das 4:4 und den umjubelten Endstand markierte.