FC Hüttisheim dominiert in Jungingen – Zwei Doppelpacker glänzen

In der Bezirksliga Donau/Iller eröffnete der FC Hüttisheim heute mit einem klaren 4:0-Sieg beim SV Jungingen den zehnten Spieltag. Der Aufsteiger setzte dabei ein deutliches Ausrufezeichen.

Der FC Hüttisheim erwischte beim Gastspiel in Jungingen einen Start nach Maß. Bereits in der achten Minute brachte David Janusz die Gäste mit 1:0 in Führung. Jungingen musste noch vor der Pause den zweiten Rückschlag hinnehmen: Erneut war es David Janusz, der in der 39. Minute auf 2:0 erhöhte. In der 54. Minute sorgte Micael da Silva Malheiro für das 3:0 und damit für die Vorentscheidung. Er legte in der 67. Minute sogar noch einmal nach und machte mit seinem zweiten Treffer zum 4:0 den Deckel auf die Partie. ---

Im Duell zweier ambitionierter Mittelfeldteams stehen der SV Offenhausen und der TSV Langenau vor einer wegweisenden Partie. Offenhausen, derzeit Fünfter, will nach der knappen 2:3-Niederlage in Hüttisheim wieder zur Heimstärke zurückfinden. Langenau hingegen kommt nach einem 1:1 gegen Asch-Sonderbuch mit stabiler Defensive und will oben anklopfen. Beide Teams bewegen sich leistungsmäßig eng beieinander – Kleinigkeiten dürften über den Ausgang entscheiden.

Der FV Asch-Sonderbuch hat mit 19 Punkten aus neun Spielen eine starke Bilanz und empfängt den Aufsteiger TSV Kettershausen-Bebenhausen, der sich mit einem 3:2 gegen SW Donau zuletzt Luft verschafft hat. Die Gastgeber wollen nach dem Remis in Langenau zurück in die Erfolgsspur und den Kontakt zur Spitzengruppe halten. Kettershausen-Bebenhausen wird alles daran setzen, aus der Außenseiterrolle heraus erneut zu überraschen. Besonders auf die Defensive von Asch-Sonderbuch wartet viel Arbeit – der Aufsteiger ist offensiv mutig.

Der SW Donau steckt mit nur sechs Punkten tief im Tabellenkeller und bekommt es mit dem formstarken SV Westerheim zu tun. Westerheim feierte zuletzt ein spektakuläres 4:3 gegen Senden-Ay und kletterte auf Rang sechs. Für Donau ist es ein Pflichtspiel im Abstiegskampf, denn eine weitere Niederlage könnte den Rückstand auf das rettende Ufer vergrößern. Westerheim geht als klarer Favorit ins Spiel, darf den Gegner aber nicht unterschätzen.

Die SGM Senden-Ay und der SV Eggingen trennt in der Tabelle nur ein Punkt, beide kämpfen um den Anschluss ans Mittelfeld. Senden-Ay hat zuletzt trotz starker Offensive zu viele Gegentore kassiert und will die Abwehr stabilisieren. Eggingen kommt nach dem 1:1 gegen Blaustein mit leichtem Rückenwind, braucht aber dringend einen Dreier, um nicht wieder in die Abstiegszone zu rutschen. In einem offenen Duell dürften Tore garantiert sein.

Kellerduell mit viel Brisanz: Der TSV Blaustein und der FC Burlafingen stehen beide unter Druck. Blaustein hat nach dem 1:1 in Eggingen immerhin einen kleinen Punktgewinn gefeiert, bleibt aber auf Rang 14. Burlafingen unterlag zuletzt Aufheim/Holzschwang knapp mit 1:2 und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Der Sieger dieses Duells kann den Blick wieder leicht nach oben richten – der Verlierer bleibt tief im Tabellenkeller.

Die SGM Aufheim/Holzschwang bleibt das Überraschungsteam der Saison und empfängt die TSG Ehingen mit breiter Brust. Nach dem 2:1 in Burlafingen liegt die SGM weiter punktgleich mit Türkgücü Ulm und will die starke Serie ausbauen. Ehingen kommt nach dem 1:1 gegen Tabellenführer Öpfingen mit Selbstvertrauen, sucht aber weiterhin nach Konstanz. Für beide Teams geht es um viel – Aufheim will den Druck auf die Spitze aufrechterhalten, Ehingen will sich endgültig im gesicherten Mittelfeld festsetzen.

Das absolute Spitzenspiel des 10. Spieltags steigt in Öpfingen: Der ungeschlagene Tabellenführer SG Öpfingen trifft auf den Dritten SC Türkgücü Ulm. Beide Teams trennen nur drei Punkte, beide haben erst eine Niederlage auf dem Konto – die Partie könnte zum Richtungsweiser im Titelrennen werden. Öpfingen überzeugte zuletzt mit einem 1:1 in Ehingen, Türkgücü siegte 2:0 gegen Jungingen. Es ist alles angerichtet für ein packendes Duell zweier spielstarker Mannschaften, bei dem die Tagesform entscheiden dürfte.

