FC Hürth will sich direkt wieder in der Mittelrheinliga etablieren Trainer Nico Beck setzt nach dem direkten Wiederaufstieg auf eine Mischung aus Erfahrung, Entwicklung und eigenen Talenten. von Niklas Lohrer · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Nico Beck freut sich auf die kommende Mittelrheinliga-Saison. – Foto: Elmar Cüpper

Nach nur einem Jahr in der Landesliga ist der FC Hürth zurück in der Mittelrheinliga. Als Tabellenzweiter der Landesliga Staffel 2 gelang der Mannschaft die direkte Rückkehr auf Verbandsebene. Für Cheftrainer Nico Beck ist der Aufstieg auch persönlich ein besonderer Erfolg: Nachdem er den Abstieg zum Ende der Saison 2024/25 nicht mehr verhindern konnte, führte er den Verein nun unmittelbar zurück in die Mittelrheinliga.

Beck kennt den FC Hürth dabei bestens. Vor seiner Zeit als Cheftrainer arbeitete er bereits im Nachwuchsbereich des Vereins und lief früher selbst für die erste Mannschaft auf. Entsprechend eng ist seine Verbindung zum Klub und entsprechend groß die Vorfreude auf die neue Saison. Mit der bisherigen Vorbereitung zeigt sich der Trainer zufrieden. „Die neuen Spieler haben sich sehr gut integriert und auch menschlich schnell in die Mannschaft eingefunden“, sagt Beck. Gleichzeitig habe das Team intensiv an der eigenen Spielidee gearbeitet und wichtige Abläufe weiter gefestigt. Ganz ohne Rückschläge verliefen die vergangenen Wochen allerdings nicht. Auf einige Verletzungen hätte Beck gerne verzichtet. Insgesamt überwiegt dennoch das Positive. „Abgesehen davon sind wir mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden und gehen mit einem guten Gefühl in die Saison.“

„Wir haben bei der Kaderplanung auf eine gute Mischung geachtet“ Bei der Kaderplanung verfolgte Hürth einen klaren Ansatz. Einerseits wurden Spieler verpflichtet, die die Mittelrheinliga bereits kennen und der Mannschaft mit ihrer Erfahrung weiterhelfen sollen. Andererseits möchte der Verein den Kader schrittweise verjüngen. „Wir haben bei der Kaderplanung auf eine gute Mischung geachtet“, erklärt Beck. Gerade für die vielen jüngeren Spieler könne die Erfahrung gestandener Mittelrheinliga-Akteure wichtig sein. Gleichzeitig sollen gezielt Spieler eingebaut werden, die noch Entwicklungspotenzial besitzen. Die Rückkehr in die Mittelrheinliga bringt schließlich höhere körperliche und spielerische Anforderungen mit sich. Darauf möchte Hürth sowohl kurzfristig als auch langfristig vorbereitet sein. Ein wichtiger Bestandteil der Vereinsphilosophie bleibt zudem die Förderung des eigenen Nachwuchses. „Wir wollen nicht nur Spieler von außen holen, sondern unseren jungen Spielern zeigen, dass sie beim FC Hürth den Weg bis in die erste Mannschaft gehen können“, betont Beck. Talente aus der U19 und der zweiten Mannschaft sollen sich über Leistung und Entwicklung für einen Platz im Kader empfehlen können. Damit möchte der Verein nicht nur auf kurzfristigen Erfolg setzen, sondern auch nachhaltig eigene Spieler an die erste Mannschaft heranführen.