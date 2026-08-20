FC Hürth will sich direkt wieder in der Mittelrheinliga etablieren

Nach nur einem Jahr in der Landesliga ist der FC Hürth zurück in der Mittelrheinliga. Als Tabellenzweiter der Landesliga Staffel 2 gelang der Mannschaft die direkte Rückkehr auf Verbandsebene. Für Cheftrainer Nico Beck ist der Aufstieg auch persönlich ein besonderer Erfolg: Nachdem er den Abstieg zum Ende der Saison 2024/25 nicht mehr verhindern konnte, führte er den Verein nun unmittelbar zurück in die Mittelrheinliga.
Beck kennt den FC Hürth dabei bestens. Vor seiner Zeit als Cheftrainer arbeitete er bereits im Nachwuchsbereich des Vereins und lief früher selbst für die erste Mannschaft auf. Entsprechend eng ist seine Verbindung zum Klub und entsprechend groß die Vorfreude auf die neue Saison. Mit der bisherigen Vorbereitung zeigt sich der Trainer zufrieden. „Die neuen Spieler haben sich sehr gut integriert und auch menschlich schnell in die Mannschaft eingefunden“, sagt Beck. Gleichzeitig habe das Team intensiv an der eigenen Spielidee gearbeitet und wichtige Abläufe weiter gefestigt.
Ganz ohne Rückschläge verliefen die vergangenen Wochen allerdings nicht. Auf einige Verletzungen hätte Beck gerne verzichtet. Insgesamt überwiegt dennoch das Positive. „Abgesehen davon sind wir mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden und gehen mit einem guten Gefühl in die Saison.“
Bei der Kaderplanung verfolgte Hürth einen klaren Ansatz. Einerseits wurden Spieler verpflichtet, die die Mittelrheinliga bereits kennen und der Mannschaft mit ihrer Erfahrung weiterhelfen sollen. Andererseits möchte der Verein den Kader schrittweise verjüngen. „Wir haben bei der Kaderplanung auf eine gute Mischung geachtet“, erklärt Beck. Gerade für die vielen jüngeren Spieler könne die Erfahrung gestandener Mittelrheinliga-Akteure wichtig sein. Gleichzeitig sollen gezielt Spieler eingebaut werden, die noch Entwicklungspotenzial besitzen. Die Rückkehr in die Mittelrheinliga bringt schließlich höhere körperliche und spielerische Anforderungen mit sich. Darauf möchte Hürth sowohl kurzfristig als auch langfristig vorbereitet sein.
Ein wichtiger Bestandteil der Vereinsphilosophie bleibt zudem die Förderung des eigenen Nachwuchses. „Wir wollen nicht nur Spieler von außen holen, sondern unseren jungen Spielern zeigen, dass sie beim FC Hürth den Weg bis in die erste Mannschaft gehen können“, betont Beck. Talente aus der U19 und der zweiten Mannschaft sollen sich über Leistung und Entwicklung für einen Platz im Kader empfehlen können. Damit möchte der Verein nicht nur auf kurzfristigen Erfolg setzen, sondern auch nachhaltig eigene Spieler an die erste Mannschaft heranführen.
Für die Rückkehr in die Mittelrheinliga formuliert Beck ein klares erstes Ziel: schnell wieder in der Spielklasse ankommen. Einen rein defensiven Ansatz verfolgt der Aufsteiger dabei nicht. „Wir wollen uns nicht verstecken, sondern von Beginn an versuchen, unser Spiel durchzubringen und unsere Idee auf den Platz zu bekommen“, sagt Beck. Entscheidend werde sein, in jedem Spiel geschlossen aufzutreten und eine hohe Intensität auf den Platz zu bringen. Hürth möchte unangenehm zu bespielen sein und gleichzeitig selbst aktiv Fußball spielen. „Dann bin ich davon überzeugt, dass wir mit der nötigen Konstanz eine erfolgreiche Saison spielen werden“, erklärt der Trainer. Nach dem direkten Wiederaufstieg soll es für den FC Hürth also nicht nur darum gehen, irgendwie in der Liga zu bestehen. Vielmehr möchte die Mannschaft an ihrer Spielidee festhalten und zeigen, dass sie sich wieder dauerhaft auf Mittelrheinliga-Niveau behaupten kann.
Die Liga erwartet Beck insgesamt sehr ausgeglichen. Vier Mannschaften hebt der Hürther Trainer im Kampf um die Spitzenplätze besonders hervor. „Für mich gibt es mit Siegburg, Vichttal, Hohkeppel und Merten vier Mannschaften, die ich ganz oben erwarte“, sagt Beck.
Dahinter sieht er allerdings viele Teams auf einem ähnlichen Niveau. Entsprechend könnten bereits Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden. „Man wird Woche für Woche gefordert sein. Genau das macht die Mittelrheinliga aber auch so interessant.“ Für den Aufsteiger bedeutet das, sich schnell wieder an die Intensität und Ausgeglichenheit der Liga zu gewöhnen. Gleichzeitig ist die Vorfreude im Verein groß. „Wir freuen uns riesig auf die neue Saison und darauf, uns wieder in der Mittelrheinliga zu beweisen“, sagt Beck. Trotz der anspruchsvollen Aufgabe sei er von seiner Mannschaft überzeugt. „Wir haben eine richtig gute Truppe und freuen uns auf die Herausforderung.“
Auch an die Anhänger richtet der Trainer einen klaren Appell: „Kommt ins Stadion, unterstützt uns und begleitet uns durch die Saison.“ Gemeinsam wolle der FC Hürth dafür sorgen, möglichst viele erfolgreiche Momente zu erleben.