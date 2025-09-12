FC Hürth startet mit zwölf Jugendteams in die Saison

– Foto: FC Hürth

Mit Beginn der Saison 2025/26 starten wir mit zwölf Jugendmannschaften in eine spannende neue Spielzeit. Rund 250 Kinder und Jugendliche werden dabei von 25 engagierten Trainern auf dem Platz betreut und von zahlreichen Eltern abseits des Spielfelds tatkräftig unterstützt.

Ebenso freuen wir uns auf spannende Derbys im Jugendfußball und auf namhafte Vereine, die uns im Leistungsbereich besuchen werden. Ein besonderer Höhepunkt dieser Saison ist, dass unsere A-Junioren erstmals in der Mittelrheinliga spielen werden. Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer konstant starken Mannschaftsleistung, die in der vergangenen Saison mit der Meisterschaft und dem direkten Aufstieg belohnt wurde. Ein großer Verdienst dafür gebührt unserem langjährigen A-Jugend-Trainer Nico Beck, der die Mannschaft über fünf Jahre hinweg geführt hat. Dabei wurde Nico nicht nur mit dem Meistertitel belohnt, sondern auch zum Trainer der 1. Mannschaft befördert.

Mit diesem Schritt ergeben sich einige Veränderungen auf den Trainerpositionen der Jugendabteilung. Getreu unserer Philosophie, den Leistungsbereich mit Trainern aus den eigenen Reihen zu besetzen, rücken Senan Azizov und Samet Yildiz nach einer starken Saison mit der B-Jugend in die Rolle der A-Jugend-Trainer auf. Die B1 wird ab dieser Spielzeit von Halil Küçükhasanoglu trainiert, der sich als U-13-Trainer und B-Lizenz-Inhaber mit starken Leistungen empfohlen hat. Unterstützt wird er von Ebubechukwu Ukeje, der als ehemaliger Jugendspieler des FC Hürth nun in neuer Rolle an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Die U16 wird künftig von Ali Arazouk als Cheftrainer betreut. Er kennt die Mannschaft bereits seit mehreren Jahren aus seiner Arbeit in der bisherigen Trainer-Doppelspitze mit Anıl Bayrak, der den Verein im Sommer verlassen hat. Damit sind in der A- und B-Jugend alle Cheftrainerposten neu besetzt.