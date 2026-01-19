FC Hürth setzt auf Bestätigung statt Versprechen

– Foto: Volker Lemm

Nach dem Abstieg und einem tiefgreifenden personellen Umbruch führt der FC Hürth die Landesliga Staffel 2 an. Trainer Nico Beck blickt zufrieden, aber bewusst nüchtern auf eine Rückrunde, in der es vor allem um Stabilität, Gesundheit und Bestätigung geht.

Der FC Hürth geht als Tabellenführer in die Rückrunde der Landesliga Staffel 2. Mit 37 Punkten aus 14 Spielen, zwölf Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage hat der Absteiger sportlich ein deutliches Zeichen gesetzt. Besonders auffällig ist dabei die defensive Stabilität: Lediglich neun Gegentore ließ die Mannschaft in der Hinrunde zu, ein ligaweiter Bestwert. Dennoch warnt Trainer Nico Beck davor, die bisherige Bilanz überzubewerten. Entscheidend sei, die gezeigten Leistungen zu bestätigen. Nach dem letzten Spieltag gönnte der Verein seinen Spielern eine dreiwöchige Pause. Diese Phase wurde bewusst genutzt, um körperlich und mental Abstand vom Spielbetrieb zu gewinnen. Seit dieser Woche läuft das individuelle Lauftraining, in der kommenden Woche beginnt wieder das gemeinsame Mannschaftstraining auf dem Platz. Spezielle Highlights sind in der Vorbereitung nicht vorgesehen. Vielmehr steht ein kontrollierter Aufbau im Fokus, um die Mannschaft Schritt für Schritt an die Belastungen der Rückrunde heranzuführen.

Der Blick auf die Tabelle unterstreicht die Dominanz der Hürther in der Hinrunde. Drei Punkte Vorsprung auf den SV Breinig, sieben Zähler auf Rang drei – das ist eine Ausgangslage, die Respekt einfordert. Beck betont jedoch, dass trotz der nahezu maximalen Punktausbeute nicht alles perfekt gewesen sei. Auch bei einer solchen Bilanz gebe es Themen, an denen gearbeitet werden müsse, um langfristig erfolgreich zu bleiben. Ein wesentlicher Faktor für den bisherigen Erfolg war die schnelle Integration zahlreicher Neuzugänge. Nach dem Abstieg im Sommer hatte der FC Hürth einen größeren personellen Umbruch vollzogen und den Kader mit zwölf neuen Spielern verjüngt. Dass diese Veränderungen so reibungslos funktionierten, wertet der Trainer als wichtigen Entwicklungsschritt. Die Mannschaft habe schnell zueinander gefunden, was sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Mannschaftsgefüge bemerkbar gemacht habe.