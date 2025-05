FC Hürth muss punkten – gegen das formstärkste Team der Liga

Mit breiter Brust und neun Siegen in Folge empfängt der VfL Vichttal am Sonntag den abstiegsbedrohten FC Hürth. Die Gastgeber haben sich mit einer spektakulären Rückrunde aus der Abstiegszone befreit und stehen inzwischen mit 38 Punkten auf einem sicheren siebten Platz. Ganz anders sieht es beim FC Hürth aus: Die Mannschaft von Trainer Nico Beck hat 29 Punkte auf dem Konto und liegt nur zwei Zähler über dem Strich.

Dass das Hinspiel mit 2:0 an den FC Hürth ging, ist für Vichttal längst abgehakt. „Wir haben noch zwei Heimspiele und wir wollen den Fans, die uns auch in der deprimierenden Hinrunde unterstützt haben, nun noch zwei gute Fußballnachmittage bereiten“, sagt Frank Donsbach, 1. Vorsitzender des VfL Vichttal.

Mit dem jüngsten 5:1-Erfolg in Pesch unterstrich Vichttal eindrucksvoll seine Form. Das Team ist aktuell die Mannschaft der Stunde in der Mittelrheinliga. Doch Donsbach mahnt zur Seriosität, gerade gegen ein Team wie den FC Hürth, für den es noch um alles geht: „Es gebietet auch die Fairness gegenüber allen Teams im Abstiegskampf, in dem wir ja selbst vor wenigen Tagen noch steckten, dass man nun auch gegen Hürth konzentriert und seriös auftritt.“

Hürth indes holte zuletzt ein 0:0 gegen Bergisch Gladbach – ein Achtungserfolg, der jedoch nicht über die prekäre Lage hinwegtäuschen kann. Der FC Hennef lauert mit 27 Punkten auf Rang 14, dem ersten Abstiegsplatz, und sitzt dem FC Hürth im Nacken.