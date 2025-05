FC Hürth mit neuem Trainer: Nico Beck übernimmt vor Saisonfinale

Der FC Hürth hat sechs Spieltage vor dem Ende der Mittelrheinliga-Saison einen Trainerwechsel vollzogen. Nach einer Serie von nur einem Sieg aus neun Spielen übergibt Oliver Heitmann das Amt an Nico Beck. "Mit diesem Schritt gab er der Mannschaft, die derzeit auf Platz 12 der Mittelrheinliga steht und noch in akute Abstiegsgefahr geraten könnte, einen neuen Impuls", heißt es in der Vereinsmeldung. Der 30-Jährige war bislang für die A-Junioren des Vereins verantwortlich und soll nun die erste Mannschaft vor dem drohenden Abstieg bewahren.